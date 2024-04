Strage di Pasqua sulle strade italiane: 40 morti in 4 giorni

Durante i lunghi weekend di festa sulle strade italiane aumenta il numero delle collisioni tra veicoli, dei morti e dei feriti. E questo lungo weekend di Pasqua appena trascorso non ha fatto eccezione: durante il lungo fine settimana pasquale – dal Venerdì Santo fino al Lunedì di Pasquetta – ci sono stati 40 morti sulle nostre strade (35 fino da venerdì a domenica, 5 di lunedì). Lo riportano i dati dell’Osservatorio Asaps sulla sicurezza stradale.

Adv

Tutti i numeri del fenomeno

Tra le vittime, si contano 18 automobilisti, 14 motociclisti, 3 pedoni, 3 ciclisti, 1 conducente di furgone e 1 conducente di monopattino. Queste 40 morti sulle strade si sono prodotte in seguito a incidenti singoli e plurimortali, con due episodi che hanno portato alla perdita di ben 7 vite umane. Come osservato dall’Asaps, due incidenti fatali si sono verificati lungo le autostrade, mentre la stragrande maggioranza degli incidenti mortali ha coinvolto le strade extraurbane statali e provinciali. La fuoriuscita del veicolo dalla carreggiata senza coinvolgere terzi è stata la causa principale di ben 14 incidenti fatali.

Pasqua di sangue sulle strade italiane

Tra le 40 persone morte sulla strada, 17 avevano meno di 35 anni: la più piccola una bambina di soli 10 anni. Il più anziano un uomo di 85 anni. Tra le Regioni italiane si registrano 8 vittime in Piemonte, 6 in Emilia Romagna, 5 in Puglia e Toscana, 4 in Veneto e Lombardia, 2 in Trentino Alto Adige e 1 rispettivamente in Liguria, Lazio, Campania, Calabria, Sicilia e Marche.

Ciclisti investiti: grave il personal trainer di Giorgia Meloni

Oltre ai numerosi morti un questo lungo weekend di Pasqua, ci sono stati anche molti feriti. Tra gli investiti in bicicletta c’è anche Fabrizio Iacorossi – triatleta e personal trainer (tra i suoi clienti molti vip, tra cui anche della premier Giorgia Meloni) – travolto dalla persona alla guida di un’auto e ferito gravemente sabato 30 marzo mentre si stava allenando sulla litoranea di Ostia per partecipare all’Ironman 70.3 di Jesolo, una gara di triathlon mondiale in programma il 5 maggio. Dopo 72 ore la prognosi resta riservata, come riporta Fanpage.it. Un episodio di cronaca – diventato virale a causa della notorietà del personaggio – che sottolinea ancora una volta la pericolosità delle strade italiane per chi pedala.

Codice della Strada prosegue l’iter al Senato

Intanto il Codice della Strada – approvato in prima lettura alla Camera – prosegue il suo iter al Senato: il disegno di legge è stato trasmesso a Palazzo Madama, dove però non è stato ancora formalmente assegnato alla 8° Commissione competente in materia. E, in vista della ripresa della discussione, le numerose realtà che avevano promosso la campagna “Stop al Codice della Strage” per chiedere di riscrivere il testo insieme con le associazioni di familiari delle vittime sulla strada proseguiranno le loro azioni per chiedere ai senatori di ascoltare le numerose istanze che il ministro Matteo Salvini e la maggioranza di governo non hanno preso in considerazione nel testo approvato dalla Camera.