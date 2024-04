Evento in bici a sostegno dell’Oncologia Pediatrica: come partecipare

Milano si prepara ad accogliere un’importante manifestazione ciclistica di beneficenza, L’Impresa Ride4Good 2024. Organizzata dall’ASD L’Impresa, con il sostegno della Federazione Ciclistica Italiana e il patrocinio del Comune di Milano, l’evento si svolgerà domenica 9 giugno, con partenza dal suggestivo scenario del Naviglio Pavese e arrivo alla Darsena.

Adv

Ma l’Impresa Ride4Good non è solo un evento ciclistico; è molto di più. È un’opportunità per la comunità di unirsi in un gesto di solidarietà. L’obiettivo è sostenere il progetto “Sport in Ospedale” della Fondazione Bianca Garavaglia ETS, a beneficio del reparto di Oncologia Pediatrica dell’Istituto Nazionale dei Tumori di Milano.

Partecipare all’Impresa Ride4Good non significa competere per classifiche o premi, ma significa mettere il proprio impegno e la propria passione al servizio di una causa più grande.

I percorsi Impresa Ride4Good

I percorsi proposti offrono opportunità per ogni tipo di ciclista, con tre opzioni che si snodano tra le strade di Milano e il suggestivo Parco Agricolo Sud, alternando tratti sterrati ad asfalto.

Il percorso lungo, pensato per le biciclette gravel, si estenderà per 116 km, offrendo ai partecipanti un’esperienza coinvolgente e stimolante. Il percorso corto, di 59,7 km, sarà aperto a biciclette gravel, MTB ed e-bike, offrendo una sfida più accessibile ma comunque appagante.

Infine, la Social Ride, pensata per le famiglie, si estenderà per circa 20 km e sarà adatta a ogni tipo di bicicletta, invitando tutti a partecipare e divertirsi insieme.

La quota di iscrizione per ciascun partecipante, una volta sottratti i costi vivi e assicurativi, contribuirà direttamente alla raccolta fondi per il progetto benefico. Ecco perché è fondamentale che il maggior numero possibile di ciclisti partecipi e si unisca a questa causa, perché ogni pedalata conta e ogni contributo fa la differenza.

Unirsi all’Impresa Ride4Good 2024 e pedalare per il bene comune significa fare la differenza e portare un sorriso sul volto di chi ne ha più bisogno.

Per iscriversi a L’Impresa Ride4Good: it.impresa.cc

Per donare e aiutare a raccogliere fondi da donare al reparto di pediatria oncologica della Fondazione IRCCS Istituto Nazionale dei Tumori di Milano: www.gofundme.com