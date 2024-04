Il video del viaggio in bici da Firenze alla Guinea vince il Pedale d’Oro

Alla Fiera del Cicloturismo di Bologna, sul palco dello spazio Baia, oggi sono stati assegnati i premi per il concorso dedicato ai video reportage di viaggi in bicicletta “Ciclo Corti di Viaggi Lunghi“.

Adv

La competizione aveva un obiettivo preciso: trasmettere la propria passione per il cicloturismo attraverso la narrazione video di cicloviaggiatori appassionati. Il video è un mezzo perfetto per evocare, attraverso le immagini in movimento, le emozioni di chi il viaggio lo ha vissuto e, di conseguenza, ispirare altri viaggiatori o potenziali tali.

Il concorso “Ciclo Corti di Viaggi Lunghi”

Aperto ad ogni tecnica e linguaggio narrativo, “Ciclo Corti di Viaggi Lunghi” ha voluto lasciare liberi i partecipanti di esprimere, in modo originale, personale e autentico, la propria visione sul viaggio in bicicletta.

43 i video in concorso che hanno raccontato mete conosciute e paesi esotici. Abbiamo potuto vedere e sognare viaggi in Italia – sulla Via Francigena, in Calabri, in Liguria – in Spagna, in Laos e in Marocco, ma anche nelle steppe del Kazakhstan e a Capo Nord. Tanti i luoghi raccontati dagli appassionati viaggiatori in bicicletta partecipanti al concorso. Tante le prospettive e le suggestioni condivise con il pubblico e la giuria.

A tutti loro va la gratitudine per aver contribuito a diffondere la passione per il cicloturismo.

Come è andata? I vincitori

Tre erano i premi previsti:

Il Pedale d’Oro all’opera vincitrice del concorso, scelto con una media pesata tra voto online e voto della giuria. Il Premio della Giuria “Sella d’Oro” all’opera che si è distinta per la sua originalità, creatività e capacità di catturare l’anima del cicloturismo. Il “Campanello d’Oro”, assegnato online direttamente dal pubblico

Il Pedale d’oro è andato al video racconto: CROSSING AFRICA – DA Firenze alla Guinea in BICICLETTA di Dario Franchi. Un viaggio epocale portato a termine da due giovani dall’Europa all’Africa. Attraverso i paesaggi lunari dell’Atlante e il deserto del Sahara, un viaggio che ha affrontato non solo la natura ma anche frontiere ostili.

Il pubblico ha premiato con il Campanello d’oro L’Italia in tandem… alla cieca! – Milano-Lecce di Giusi Parisi, il videoracconto del viaggio in tandem da Milano a Lecce. Non si è trattato solo di un viaggio cicloturistico, ma l’occasione per diffondere i temi dell’inclusione, dell’abbattimento di barriere e sfatare gli stereotipi sulla disabilità.

Infine la giuria di esperti appassionati ha conferito il Sellino d’oro a: MItoRO | Da MILANO a ROMA in bici (Via Francigena) di Ilaria Delbono.

Le dichiarazioni della Giuria

Il presidente della Giuria del Pedale d’Oro Sergio Borroni ha dichiarato che: “La scelta del vincitore di questo concorso non andrebbe fatta in base all’importanza del viaggio ma solo in base alla qualità del video racconto. In questo caso però, a fronte di un video ben costruito, ben raccontato, con un ottimo montaggio ci troviamo anche di fronte ad un viaggio davvero epocale portato a termine da due giovani. impossibile non ritenerli meritevoli del premio.”

Paolo Gaffurini, membro della Giuria, ha aggiunto “il video vincitore del concorso ha anche il merito di essere parzialmente girato in condizioni proibitive, sia dal punto di vista ambientale che sociale, mantenendo comunque un’ottima, e non scontata, qualità video”.

Ecco il video che ha vinto il Pedale d’Oro alla Fiera del Cicloturismo 2024