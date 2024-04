Le vincitrici del premio “Ho voluto la bicicletta” in memoria di Mariateresa Montaruli

A Bologna, nella prima giornata della Fiera del Cicloturismo in corso a Bologna, assegnato il premio “Ho voluto la bicicletta” dedicato alla memoria di Mariateresa Montaruli, reporter di viaggi, giornalista, scrittrice e blogger specializzata in cicloturismo e mobilità dolce, scomparsa prematuramente nel 2023.

Un premio voluto da La Nuova Ecologia (mensile di Legambiente), con il supporto di Upcycle Cafè (il primo bike bistrot d’Italia nato nel 2013 a Milano), dalla famiglia e da un gruppo di amici della giornalista, per celebrare la sua passione per le due ruote e il suo grande impegno nel promuovere il cicloturismo, in particolare al femminile.

Le decine di candidature arrivate sono state esaminate dalle due giurie, composte da esperti del settore e giornalisti amici di Montaruli per selezionare le vincitrici in due categorie: “Diari della bicicletta”, riconoscimento dedicato alle giornalista per reportage cicloturistici realizzati nel 2023; “Adesso pedala”, premio riservato a personalità femminili che si sono distinte per un progetto (come una start up, un libro, un evento, un cluster territoriale) capace di promuovere e amplificare il mondo bike.

“Diari della bicicletta”

Vincitrice: Veronica Rizzoli per il reportage dalla Bolivia “Pedalando tra i cristalli di oro bianco” pubblicato sulla rivista Itinerari e Luoghi

Motivazione della Giuria: “Emozionante e avvincente, il reportage centra il tema del Premio con riflessioni e abbondanza di spunti geografici, storici e sociologici. Il lettore è coinvolto nel racconto con la descrizione di esperienze e incontri che solo il viaggio in bicicletta rende possibili. Ottimo corredo fotografico e utili nelle schede a fine del servizio le informazioni tecniche sull’itinerario”.

“Adesso pedala”

Vincitrice: Simona Ridolfi con il progetto “La Via Silente“

Motivazione della Giuria: un progetto ideato e sviluppato nel pieno rispetto dei criteri descritti dal bando da una figura femminile determinata e radicata sul territorio. La Via Silente è un progetto completo di sviluppo del cicloturismo nel sud Italia che valorizza il territorio.

La cerimonia di premiazione alla Fiera del Cicloturismo in corso a Bologna è stata anche un momento per ricordare la passione senza fine di Mariateresa Montaruli per la bicicletta e del suo potere di cambiare il mondo, una pedalata alla volta.