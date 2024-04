Babboe annuncia programma di sostituzione per 22.000 cargo bike

Babboe, azienda olandese specializzata in cargo bike che fa parte del colosso Accell Group, in seguito ai problemi rilevati su alcuni suoi modelli venduti ha annunciato un programma di richiamo e sostituzione per un totale di 22.000 bici cargo. Questa decisione è stata determinata da preoccupazioni sulla sicurezza riguardanti diversi modelli, che hanno portato alla sospensione temporanea delle vendite nel mese di febbraio, come avevamo scritto su Bikeitalia.

Estensione del richiamo

Inizialmente limitato a pochi modelli, il richiamo si è esteso ad altri, coinvolgendo una vasta gamma di cargo bike Babboe vendute in tutto il mondo. Questo programma offre ai proprietari la possibilità di sostituire le loro biciclette con modelli più sicuri o di ricevere un rimborso. Al momento, come specifica Babboe con un aggiornamento sul suo sito ufficiale datato 4 aprile 2024, il programma è già attivo per i clienti dei Paesi Bassi e della Germania: “Desideriamo darvi un breve aggiornamento. Ora siamo stati in grado di informare clienti e rivenditori nei Paesi Bassi e in Germania sul richiamo, sul risarcimento e sull’approccio. In altri paesi sono ancora in corso discussioni con le autorità locali. Non appena avremo raggiunto un accordo, sarai informato sulla soluzione per la tua cargo bike”.

Ispezioni e riparazioni

Per alcuni modelli meno problematici, Babboe ha annunciato un programma di ispezioni e riparazioni, consentendo ai proprietari di continuare a utilizzare le loro biciclette dopo aver verificato la loro sicurezza. Babboe ha assicurato che i nuovi modelli saranno soggetti a rigorose verifiche di sicurezza per garantire la tranquillità dei clienti. Inoltre, l’azienda ha avviato un’indagine interna per identificare le cause alla base dei problemi riscontrati e per evitare che si ripetano in futuro.

Tempo necessario per l’operazione

Nonostante l’impegno per garantire la sicurezza dei clienti, Babboe ha ammesso che l’intera operazione richiederà tempo. Tuttavia, l’azienda si è impegnata a gestire la situazione nel modo più efficace possibile per garantire la soddisfazione dei clienti.

Promessa una soluzione per tutti

In sintesi, Babboe sta affrontando le preoccupazioni sulla sicurezza delle sue cargo bike con un programma di richiamo e sostituzione. L’azienda si impegna a garantire la sicurezza dei nuovi modelli e ad evitare problemi futuri attraverso un’indagine interna. Sebbene l’operazione richiederà tempo, l’azienda è determinata a trovare una soluzione soddisfacente per tutti i suoi clienti.