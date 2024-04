Lorenzo Jovanotti firma la sigla del Giro d’Italia 2024

Il 4 maggio partirà la 107ª edizione della Corsa Rosa e il cantante Lorenzo Jovanotti Cherubini, appassionato di ciclismo, firma la sigla ufficiale del Giro d’Italia 2024. La tradizione e l’innovazione si fondono nella nuova sigla del Giro, una composizione ritmata e scandita dal ritmo delle pedalate che cattura lo spirito della gara e la passione degli italiani per la principale competizione ciclistica del Belpaese. Il testo, scritto e interpretato da Jovanotti, evoca l’emozione e l’energia delle ruote che sfrecciano lungo le strade italiane.

Il video della sigla del Giro 2024 scritta e cantata da Jovanotti

Nella trasmissione Viva Rai 2 di Fiorello, la mattina del 12 aprile, è stato presentato in anteprima il video della sigla, che già si candida a diventare un elemento distintivo per promuovere e diffondere la Corsa Rosa. Eccolo qui di seguito, postato dall’account X della Rai:

Nella nota di lancio del video l’azienda sottolinea che: “La Rai è orgogliosa di collaborare con un grande talento creativo del calibro di Lorenzo Jovanotti, grande fan del Giro. L’operazione è stata coordinata dall’area creativa della Direzione Comunicazione della Rai, confermando l’impegno dell’azienda nel sostenere iniziative sempre innovative e di valore per il pubblico”.

La canzone, con il suo ritmo incalzante e le parole che celebrano l’emozione del Giro d’Italia, è molto orecchiabile: diventerà un inno per gli appassionati di ciclismo e per tutti coloro che amano lo spirito competitivo e la bellezza del nostro paese? Lorenzo Jovanotti dopo la brutta caduta dell’anno scorso in bici e la successiva operazione non è ancora tornato a viaggiare in bicicletta: questa sigla rappresenta anche un suo omaggio al mondo delle due ruote e, in particolare, alla gara ciclistica più rappresentativa del nostro Paese.

Il testo completo della sigla del Giro 2024 [Lorenzo Jovanotti Cherubini]

“Ruote, ruote, girano le ruote

Giro d’Italia! Giro d’Italia!

Ruote, ruote, girano le ruote

La carovana!

E mi hanno messo su una sella dura

e mi hanno detto “adesso pedalare!”

Lungo una strada in mezzo alla natura

Città lontane fino al lungomare

Telaio in fibra di carbonio ardente

E gambe forti come due pistoni.

Ruote, ruote, girano le ruote

Ali, ali, girano i pedali

Ruote, ruote, girano le ruote

La carovana! La carovana!

E gli occhi allegri degli Italiani in gita

Giro d’Italia, il bello della vita!

E gli occhi allegri degli Italiani in gita

Giro d’Italia, il bello della vita

Ruote, ruote, girano le ruote”.

Con il suo ritornello accattivante e le immagini del video con le strade della Corsa Rosa, la sigla di Jovanotti unisce lo spirito dello sport alla bellezza del paesaggio: una colonna sonora a tema per accompagnare l’avventura del Giro d’Italia 2024 in partenza il 4 maggio.