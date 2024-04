Ebike più leggere e performanti: Canyon rinnova la gamma Pathlite:ON

Il segmento delle ebike è in crescita e rappresenta un comparto sempre più strategico per i produttori di bici che lavorano per creare mezzi con funzionalità specifiche e caratteristiche peculiari. A questo proposito il marchio tedesco Canyon ha recentemente presentato alcuni modelli di ebike della famiglia Pathlite:ON, le e-Trekking dedicate al touring e il tempo libero: mezzi costruiti per trovarsi a proprio agio in mezzo alla natura ma anche solcando le strade della giungla urbana. Ebike molto adatte, dunque, per fare cicloturismo.

Pathlite:ON Superlight

La nuova ebike Pathlite:ON Superlight è versatile: nasce per il fuoristrada, ma è dotata anche di accessori funzionali per avventure urbane e per poter viaggiare in bicicletta. Il motore Bosch Performance Line SX compatto ma potente aiuta a mantenere questa ebike leggera, permettendo ai ciclisti di fissarla più facilmente sui portabici dell’auto. E grazie al portapacchi posteriore MIK HD, è la prima bici di Canyon compatibile con il seggiolino per bambini omologato. Una ebike adatta per fare cicloturismo e per viaggiare potendo contare su una buona autonomia e tanti accessori utili.

Dettagli e caratteristiche

La Pathlite:ON Superlight ha tutto ciò di cui un ciclista in cerca di avventura ha bisogno, racchiuso però in una soluzione leggera. Velocità, terreno e peso totale (ciclista + bici + attrezzatura) sono elementi che – tutti insieme – influenzano l’autonomia della batteria, ma è possibile percorrere fino a 85 km con una capacità di batteria di 400 Wh con una carica completa.

Autonomia della batteria

Per una maggiore precisione, è possibile consultare il pratico calcolatore di autonomia eBike di Bosch. E per giornate ancora più lunghe in sella, i ciclisti possono montare la batteria aggiuntiva PowerMore da 250 Wh di Bosch nel supporto per portaborraccia. I 250 Wh extra permetteranno di assistere le proprie pedalate dall’alba al tramonto.

Freni e luci

I freni a disco idraulici Magura MT Thirty del Pathlite:ON 8 Superlight vantano una grande potenza frenante. I freni Shimano MT200 del Pathlite:ON 4 e 6 Superlight offrono una potenza di frenata affidabile in qualsiasi condizione atmosferica.

Per quanto riguarda il sistema di illuminazione, la Pathlite:ON 4 Superlight è dotata di una luce anteriore luminosa ed efficiente, mentre la Pathlite:ON 6 Superlight ha il Supernova Mini 2 PRO che offre modalità abbaglianti per illuminare sentieri bui senza accecare i ciclisti e il traffico in arrivo.

Accessori e attacchi

I ciclisti possono attaccare cestini per bici, borse e seggiolini per bambini al portapacchi MIK HD della Pathlite:ON 4 e 6 Superlight con un solo clic. Il portapacchi è anche compatibile con il sistema di montaggio QL3.1 di Ortlieb (e la maggior parte delle borse per bici standard). È possibile persino attaccare un rimorchio Croozer per portare con sé i bambini e un cane.

Versioni e prezzi

L’ebike Pathlite:ON Superlight è disponibile nelle seguenti tre versioni e relativi prezzi:

Pathlite:ON 4 Superlight, € 2699 (peso 21,2 kg)

(peso 21,2 kg) Pathlite:ON 6 Superlight, € 2999 (peso 21,4 kg)

(peso 21,4 kg) Pathlite:ON 8 Superlight LTD, € 3699 (peso 17,2 kg)

Pathlite:ON SUV

La nuova ebike Pathlite:ON SUV rappresenta la versione “maggiorata” della Pathlite:ON Superlight. È dotata infatti del motore Performance Line CX più potente di Bosch, di una capace batteria da 750 Wh per pedalare tutto il giorno e di 85 Nm di coppia per affrontare le salite più ripide. E con il sistema ABS (Sistema di frenata antibloccaggio) di Bosch presente sui modelli Pathlite:ON 8 e 9 SUV, si può pedalare in completa sicurezza con qualsiasi condizione atmosferica e anche su percorsi non asfaltati.

Dettagli e caratteristiche

L’ebike Pathlite:ON SUV di Canyon è dotata del potente motore Performance Line CX di Bosch per affrontare al meglio le salite più ripide, indipendentemente dal carico dei portapacchi posteriori.

La tecnologia ABS di Bosch sui modelli Pathlite:ON 8 e 9 SUV fornisce una funzionalità aggiuntiva di sicurezza impedendo lo slittamento della ruota anteriore e il sollevamento della ruota posteriore in caso di frenate improvvisi. E per il tracciamento GPS, allarmi configurabili e la sicurezza della tua bici, i ciclisti sia del Pathlite:ON SUV che del Pathlite:ON SL possono installare l’app Bosch eBike Flow sul loro telefono. Il supporto per telefono SP Connect significa che è possibile navigare e caricare il telefono mentre si pedala.

Trasmissione e cambio automatico

La cinghia di trasmissione in carbonio Gates CDX sulla Pathlite:ON 7 e 9 SUV è un sistema pulito, silenzioso e a manutenzione minima. La Pathlite:ON 9 SUV, in particolare, offre il cambio automatico Enviolo al mozzo: basta impostare la cadenza preferita e la bici cambierà rapporto da sola.

Sistema di ammortizzazione e luci integrate

Un pratico reggisella telescopico sulla Pathlite:ON 6, 7, 8 e 9 SUV è combinato in abbinamento con una forcella ammortizzata da 100 mm della Suntour per la libertà di movimento su ogni curva o discesa in fuoristrada. E le luci anteriori integrate, inclusa l’ultraluminosa M99 Mini Pro sulla Pathlite:ON 9 SUV con il suo ampio campo visivo periferico, illuminano sentieri bui in qualsiasi condizione ambiente. Sul retro, una luce posteriore Supernova E3 è visibile agli altri utenti della strada nel caso in cui i ciclisti decidano di rimanere fuori dopo il tramonto.

E infine, il robusto portapacchi posteriore può sostenere un impressionante peso di 25 kg. Quindi c’è spazio per conservare un picnic, forniture per la notte, attrezzatura fotografica o qualsiasi altro kit che si desidera trasportare.

Versioni e prezzi

L’ebike Pathlite:ON SUV ha un prezzo al pubblico compreso tra 2999 e 5999 euro, a seconda della versione:

Pathlite:SU 4 SUV, € 2999

Pathlite:SU 5 SUV, € 3399

Pathlite:SU 6 SUV, € 3799

Pathlite:SU 7 SUV, € 4.399

Pathlite:SU 8 SUV, € 4999

Pathlite:SU 9 SUV, € 5999

Ebike più leggere e performanti: la gamma rinnovata Pathlite:ON

Due ulteriori caratteristiche – comuni a entrambi i modelli ebike di Canyon della gamma rinnovata Pathlite:ON – sono l’adattabilità e la versatilità. Chi preferisce una posizione sportiva o una posizione di guida più eretta, potrà regolare l’altezza del manubrio fino a 6 cm in modo da poter trovare il massimo comfort a seconda del percorso da affrontare, all’insegna della personalizzazione dell’esperienza in sella.

Maggiori informazioni sulla gamma di ebike Pathlite:ON sono disponibili sul sito: www.canyon.com