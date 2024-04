L’ultima indagine sulla mobilità condotta nell’Île-de-France offre uno sguardo approfondito sulle abitudini di spostamento dei residenti nel centro di Parigi. Commissionata dall’Istituto Paris Region e sostenuta da una vasta coalizione di enti pubblici e privati, questa indagine si propone di fornire dati aggiornati e dettagliati per comprendere meglio le dinamiche della mobilità urbana. E certifica che l’affermazione della bicicletta sull’auto come mezzo di trasporto preferito dai residenti nel cuore di Parigi per spostarsi in città.

Nel centro di Parigi la bicicletta surclassa l’auto come mezzo preferito di spostamento (Rue de Rivoli, foto di Manuel Massimo)

Parigi: in centro la bicicletta surclassa l’auto

Una delle sorprese più rilevanti dell’indagine è l’affermazione della bicicletta come mezzo di trasporto preferito nel centro di Parigi. Con l’11,2% dei trasporti effettuati in bicicletta dai residenti dell’Île-de-France, rispetto al 4,3% in auto, la bicicletta surclassa l’auto come opzione di spostamento preferita. Va sottolineato che nel 2010, secondo uno studio dell’Istituto Paris Région, la bicicletta rappresentava solo il 3% degli spostamenti a Parigi.

Questo trend è confermato anche nelle aree limitrofe al pieno centro di Parigi, dove il 18,9% degli spostamenti avviene in bicicletta rispetto al 6,6% in auto. I residenti della capitale francese dimostrano una preferenza sempre maggiore per la mobilità ciclabile. E questo cambio di paradigma della mobilità riflette una crescente consapevolezza ambientale e un desiderio di soluzioni di trasporto più sostenibili e salutari.

La maggior parte dei residenti si sposta a piedi o con i mezzi pubblici

Una proporzione che si ritrova anche tra Parigi e la sua piccola corona, grazie soprattutto alle numerose piste ciclabili che collegano la capitale ai comuni limitrofi: il 18,9% degli spostamenti in bicicletta, contro il 6,6% in auto. Tuttavia, la camminata e l’uso dei trasporto pubblico rimangono in cima al podio: il 53,5% degli spostamenti dal campione considerato viene fatto a piedi, il 30% con i mezzi pubblici.

I dati chiave dell’indagine sulla mobilità

L’indagine, condotta tra ottobre 2022 e aprile 2023 su un campione di 3.337 francofoni dai 16 agli 80 anni, ha raccolto dati tramite tracciamento GPS per sette giorni consecutivi. Questa metodologia innovativa ha permesso di ottenere informazioni dettagliate sui modelli di spostamento della popolazione francese, fornendo dati preziosi per la pianificazione urbana e dei trasporti. I risultati sono stati pubblicati il 4 aprile 2024.

La forte incidenza del lavoro sugli spostamenti urbani

Uno dei risultati più significativi dell’indagine è la conferma del forte legame tra spostamenti e lavoro. Il 39% degli spostamenti è legato al lavoro, con i pendolari che rappresentano una quota significativa dei viaggi intracomunali e interprovinciali. Tuttavia, l’indagine evidenzia anche una complessità maggiore dietro questi dati, con la diffusione del telelavoro, la flessibilità degli orari e l’uso crescente degli strumenti digitali che influenzano i modelli di mobilità. In media, sono stati registrati 34,5 milioni di spostamenti al giorno lavorativo nell’Île-de-France. Un numero che scende a 29 milioni il sabato e 19 milioni la domenica.

Il futuro delle indagini sulla mobilità

L’indagine rappresenta solo l’inizio di una serie di studi sulla mobilità nell’Île-de-France. Le analisi future si concentreranno su temi come la mobilità settimanale, le pratiche intermodali e i ritratti della mobilità per dipartimento, offrendo un quadro sempre più dettagliato delle abitudini di spostamento dei residenti a Parigi. Con l’evoluzione delle tecnologie di rilevamento e analisi dei dati, le indagini sulla mobilità continueranno a svolgere un ruolo cruciale nella pianificazione urbana e nei processi decisionali legati ai trasporti.