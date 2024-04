Brompton sostiene norme più severe sulla sicurezza per le batterie delle ebike

L’azienda britannica produttrice di bici pieghevoli Brompton si schiera a favore di un intervento più rigoroso sulle “batterie delle ebike di scarsa qualità”, ritenute responsabili di diversi incidenti fatali nel Regno Unito (come avevamo scritto su Bikeitalia).

Brompton appoggia norme più severe per le batterie delle ebike

Will Butler-Adams, Ceo di Brompton Bicycles, ha annunciato il sostegno alla campagna di un’associazione no-profit volta a introdurre normative più stringenti sulle batterie delle ebike, al fine di impedire l’ingresso nel Regno Unito di prodotti pericolosi.

Secondo Butler-Adams il problema non va sottovalutato: “Stiamo ricevendo prodotti di scarsa qualità nel Regno Unito e se non stiamo attenti, ciò influirà sull’intero slancio del trasporto leggero su veicoli elettrici, il che sarebbe una vera vergogna”.

Il Ceo di Brompton ha anche evidenziato la necessità di garantire che le batterie delle ebike siano soggette a ispezioni indipendenti prima di essere approvate per la vendita, affermando che: “Tutte le batterie delle ebike dovrebbero essere ispezionate in modo indipendente prima di essere approvate per la vendita”.

Per una nuova legge e controlli prima della messa in commercio

L’azienda Brompton si schiera dunque a favore del progetto dell’associazione Electrical Safety First per una nuova legge per il controllo sulle batterie al litio da immettere sul mercato britannico. Dal canto suo Lesley Rudd, Ceo di Electrical Safety First, ha sottolineato che: “Il sostegno al nostro disegno di legge da parte di Brompton Bicycles dimostra come i produttori affidabili desiderano proteggere i consumatori e il proprio settore dagli operatori disonesti in questo settore che potrebbero produrre batterie di scarsa qualità”.

Nel Regno Unito continuano le esplosioni di ebike

Il dibattito sulla sicurezza delle batterie delle ebike è diventato ancora più urgente dopo altre recenti esplosioni nel Regno Unito, con un incidente che ha coinvolto un portabici presso una stazione ferroviaria di Londra e un altro episodio analogo con un risciò a pedalata assistita fuori dal Buckingham Palace.

L’appello di Brompton per una maggiore sicurezza sulle strade del Regno Unito è destinato a sollevare ulteriori discussioni sulle misure necessarie per garantire la sicurezza delle ebike e il loro impatto sulla vita quotidiana dei cittadini.

