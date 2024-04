Non basta avere ragione: il summit dei giovani attivisti contro l’emergenza climatica

Nel cuore delle Dolomiti, tra le vette imponenti e gli splendidi paesaggi alpini, dal 5 al 7 aprile 2024 si è svolta una riunione che potrebbe avere un impatto significativo sul futuro del nostro pianeta. Giovani attivisti del clima provenienti da tutta Italia si sono riuniti a Trento per una tre giorni intensa di formazione, laboratori e collaborazione alla quale ho avuto il piacere e l’opportunità di assistere.

L’obiettivo? Costruire un documento congiunto che sottolinei l’urgenza dell’azione climatica e delinei le azioni concrete, in tutti i settori compresa la mobilità, che devono essere intraprese per affrontare la crisi climatica che ci sovrasta.

Nel fervore delle dispute politiche e sociali, è facile cadere nella trappola del pensiero rigido: avere ragione sembra essere l’obiettivo ultimo dei giovanissimi presenti, ho visto in loro quanto sia importante agire in modo significativo, con tante competenze ed energie, anche quando si ha ragione, è una questione che spesso viene trascurata.

La conferenza di Trento e i giovani attivisti per il clima

La conferenza di Trento è stata molto più di una semplice riunione di giovani idealisti. È stata un’occasione per condividere esperienze, idee e strategie per affrontare la sfida più grande che l’umanità abbia mai affrontato. I partecipanti provenivano da contesti diversi, ma erano uniti da un obiettivo comune: salvare il nostro pianeta e garantire un futuro sostenibile per le generazioni future.

Durante i laboratori e le sessioni di lavoro, i giovani attivisti hanno discusso delle molteplici sfaccettature della crisi climatica, dalle sue cause profonde agli impatti devastanti sulle comunità e sull’ambiente. Hanno esaminato le politiche attuali e hanno identificato le lacune e le opportunità per il cambiamento. Ma soprattutto, hanno riconosciuto l’urgente necessità di agire adesso, senza ulteriori indugi.

Siamo noi adulti a non ascoltare i giovani? Specie sulle questioni climatiche, ma che altro c’è da dire? Sentire le loro domande, a volte rassegnati di non riuscire ad incidere abbastanza per portare avanti i temi di mobilità, giustizia climatica e di formazione. In un mondo in cui sembra che tutti abbiano ragione, si potrebbe facilmente cadere nella trappola di pensare che la sola ragione sia sufficiente. Ma cosa succede quando l’avere ragione non è abbastanza? Quando la consapevolezza non si traduce in azione concreta e significativa?

La discussione sui cambiamenti climatici

Nella discussione sui cambiamenti climatici, la situazione può sembrare chiara: la scienza ha dimostrato in modo inequivocabile che il nostro pianeta sta affrontando una crisi senza precedenti. Tuttavia, anche se si ha ragione su questa questione, è facile cadere nell’inerzia o nella disperazione. Avere ragione non ti serve a niente se non ti spinge a fare qualcosa al riguardo.

Il problema sta nel fatto che, mentre possiamo avere ragione sulla situazione attuale, ignorare tutto ciò che ci circonda e non agire è una forma di stoltezza. È facile pensare che non ci sia nulla da fare o che le nostre azioni individuali non facciano la differenza, ma questa è una prospettiva limitante e pericolosa.

L’azione è la chiave per affrontare la crisi climatica e città più a misura di persona. Significa guardare oltre il semplice possedere la verità e impegnarsi attivamente a fare la differenza nel proprio piccolo angolo del mondo. Significa ridurre le proprie emissioni, promuovere l’energia rinnovabile, sostenere politiche climatiche ambiziose e lavorare per un cambiamento sistematico su scala più ampia.

Ma l’azione non riguarda solo ciò che facciamo individualmente. Riguarda anche come ci organizziamo come società e come rispondiamo alle sfide che ci troviamo di fronte. Decidere di non far parte di un mondo che ignora la crisi climatica è un passo importante, ma è solo l’inizio. Dobbiamo anche lavorare insieme per creare un mondo diverso, più sostenibile e giusto per tutti.

La comunic-Azione con la politica per agire sul clima

E allora come far comunicare la questione climatica con la politica? Persone che hanno ragione ma non riescono a rendere realtà la loro ragione. L’altro mondo è la massa dei cittadini. C’è ormai consapevolezza diffusa sulla questione climatica, perché non riescono ad incidere nell’altro mondo? Quando acquistiamo il potere di smuovere quel governo che dice me la dai questa spinta o no? Come abbiamo il potere di smuovere ed intraprendere scelte coraggiose?

Una delle principali conclusioni emerse dalla conferenza è stata la consapevolezza che l’attivismo climatico deve venire da ognuno di noi. Non possiamo più aspettare che i leader politici o le grandi aziende prendano l’iniziativa. È necessario che ciascuno di noi si impegni attivamente e politicamente a portare avanti la causa climatica nella propria vita quotidiana e nelle agende delle cittadine.

Le azioni individuali come parte della strategia

L’azione individuale può assumere molte forme. Dalla riduzione delle emissioni personali, abbiamo bisogno di più attivisti volti alla promozione di soluzioni sostenibili nel proprio contesto sociale, di mobilità e professionale, ciascuno di noi ha il potere di fare la differenza.

I giovani rappresentanti di oltre 40 associazioni e movimenti hanno sottolineato l’importanza di educare e sensibilizzare gli altri sulle questioni climatiche, incoraggiandoli ad adottare comportamenti più sostenibili e a sostenere politiche climatiche ambiziose. Ma l’azione individuale da sola non sarà sufficiente. È necessario un cambiamento sistemico su scala globale per affrontare veramente la crisi climatica.

I giovani attivisti hanno quindi chiesto un maggiore impegno da parte dei governi, delle istituzioni internazionali e delle aziende per ridurre le emissioni di gas serra, promuovere energie rinnovabili e adottare politiche climatiche più audaci attraverso un documento al quale stanno lavorando tutti insieme da portare all’attenzione di quel 5% che governa il pianeta.

L’urgenza di agire non può essere sottolineata abbastanza. Ogni giorno che passa senza azione significativa porta il nostro pianeta più vicino al punto di non ritorno. Ma c’è ancora speranza se agiamo adesso, in modo deciso e unito.

La prossima volta che pensi di avere ragione sulla questione climatica, sulla richiesta di mobilità, di sicurezza stradale, etc…, ricorda che la vera sfida è tradurre quella consapevolezza in azione. Sii parte della soluzione, non del problema. Il mondo ha bisogno di azione, non solo di ragione.