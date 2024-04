Hanno rubato la bici di Brumotti

Rubata la bici di Brumotti in pieno giorno nel parcheggio della Rinascente di Milano

Vittorio Brumotti, l’inviato di “Striscia la notizia”, derubato in pieno giorno nel parcheggio della Rinascente a Milano. L’episodio è accaduto venerdì 19 aprile, mentre Brumotti si trovava in zona per realizzare un servizio proprio sull’allarme sicurezza a Milano: il suo van parcheggiato è stato aperto e ripulito di tutto quanto di valore c’era al suo interno, non solo i computer e le attrezzature della troupe ma anche la preziosa la bicicletta in carbonio personalizzata con la scritta Brumotti in sella alla quale aveva conquistato alcuni dei suoi 11 Guinness World Record.

Il furto a Milano nel parcheggio della Rinascente

Il furto è avvenuto nel parcheggio della Rinascente, un punto di riferimento per lo shopping situato a breve distanza dal Duomo di Milano. Nonostante il parcheggio fosse custodito e videosorvegliato, i malviventi sono riusciti a scassinare il van portando via telecamere, computer, valigie e la bicicletta di Brumotti.

Questo episodio evidenzia come la questione furti e borseggi sia ormai all’ordine del giorno a Milano e come i ladri riescano ad agire indisturbati anche in pieno giorno e in zone centrali e controllate. Il servizio, registrato da Brumotti poco prima del furto e incentrato sulla denuncia dell’allarme sicurezza a Milano, sarà trasmesso nei prossimi giorni su Canale 5 da “Striscia la notizia”.

Bici di Brumotti rubata: occhi aperti per ritrovarla!

Un’opportunità per sensibilizzare l’opinione pubblica e le istituzioni sulla necessità di garantire maggiore sicurezza nelle strade e nei parcheggi della città. Nel frattempo chi dovesse avvistare la bici di Brumotti – che non passa di certo inosservata – può segnalarlo alle autorità competenti: riusciranno a ritrovarla?