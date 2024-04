Pavè: a Venezia torna il bike festival di narrazione con gravel ride

Un weekend ricco di dialoghi e visioni sull’ecologia e l’inclusione a Venezia, dal 3 al 5 maggio 2024. Parliamo di Pavè, il festival ciclistico, ideato e guidato da La Velostazione Venezia in sinergia con il Museo M9, si caratterizza per un mix unico di dibattiti, proiezioni cinematografiche e un’avventura gravel attorno alla maestosa Laguna di Venezia.

Pavè pedalando a Venezia (foto di Chiara Redaschi)

Quest’anno si celebra la terza edizione di Pavè, evento innovativo che catalizza idee e proposte per affrontare la transizione ecologica e la sostenibilità. Il tema centrale, abbracciato con passione e creatività, attrae l’attenzione di pensatori, ciclisti e appassionati di tutto il mondo. La missione è chiara: promuovere cambiamenti concreti, da un’ecologia consapevole all’inclusione sociale.

Ospiti e temi

Tra i momenti salienti, l’omaggio alla Svizzera, paese ospite del 2024, si profila come un’opportunità unica per imparare dalle sue esperienze ciclabili all’avanguardia. Venerdì alle 14 ad esempio si compirà un viaggio virtuale per conoscere la mobilità ciclistica del Paese, con Giona Rinaldi dell’Ong Pro Velo. A seguire, Susanne Romani, Project Manager di Svizzera Turismo, parlerà delle escursioni ciclistiche in Svizzera.

Con il sostegno della Regione del Veneto, del Comune di Venezia, della FIAB e delle rappresentanze svizzere, Pavè continua a tessere legami tra comunità e nazioni, evidenziando la centralità della bicicletta nella costruzione di un futuro più sostenibile e inclusivo.

Tra i temi trattati ci sono anche progetti particolari come le storie di atleti africani e di empowerment femminile. In particolare Mikel Delagrange narrerà le esperienze del Team Amani, eterogeneo gruppo ciclistico, formato dai migliori atleti provenienti dall’Africa orientale. Mentre Alessandra Cappellotto, ex campionessa di ciclismo, racconta come aiuta le ragazze di paesi emergenti a pedalare ed emanciparsi attraverso lo sport.

“”We need stories” – claim della terza edizione di Pavè – vuole mettere in luce e dare vigore alla vocazione narrativa del festival, quella delle prime due giornate. Ventisei parole chiave per ventisei storyteller d’eccezione, raccontando la contemporaneità attorno alla bicicletta. Il terzo giorno, la grande celebrazione all’aria aperta, tutti in sella attorno alla Laguna Veneziana”, commenta Andrea Heinrich, curatore del festival per La Velostazione Venezia APS.

Le tre giornate di Pavè

Ecco dunque il programma. Venerdì 3 e sabato 4 maggio, tutti gli occhi convergono verso il M9 – Museo del ‘900 (Via Giovanni Pascoli 11, Venezia Mestre), dove un vivace calendario di appuntamenti, accessibile gratuitamente su prenotazione, offre una variegata selezione di talk, laboratori, seminari e una ricca proiezione di film ambientalisti dal Film Festival della Lessinia.

Ci si immerge nel tempo presente, esplorando confini, condividendo domande e concedendosi il lusso di ascoltare con attenzione.

Parte del Programma Talk di Pavè

Inoltre, sempre venerdì 3 e sabato 4 maggio (ore 10:00 – 19:00) presso Calle Corte Legrenzi sarà possibile visitare la mostra fotografica “Do you pray in the morning?” di Chiara Redaschi. Una selezione fotografica tratta dall’omonimo report di viaggio ruandese. La storia di un’avventura di dieci giorni in Africa Centrale, seguendo Enough Cycling Collective sulla traccia di “Race around Rwanda”.

Domenica 5 maggio: le novità e le Gravel Ride

Domenica 5 maggio, l’energia di Pavè si trasferisce al Parco San Giuliano (Via Orlanda, Venezia VE), dove partiranno le tre spettacolari Gravel Ride attorno alla Laguna di Venezia. Un servizio di ferry-boat speciale accompagnerà la tribù dei ciclisti dall’isola alla terraferma, attraversando il Bacino San Marco.

Tre percorsi inediti e luminosi si snoderanno sotto i pedali dei partecipanti: Pavè Classic, un’avventura di 140 km, La Lunga, di 90 km, e La Corta, di 50 km (riservata a un massimo di 500 partecipanti). Inoltre, l’itinerario Urban di 50 km (con iscrizioni aperte fino al 2 maggio e partecipazione illimitata) è un percorso lieve – anche per famiglie e pedalatori occasionali – per scoprire le aree verdi e i corsi d’acqua attorno alla città.

Una novità di questa terza edizione è lo spazio dedicato alla “folding culture”, con il “Brompton World Championship 2024“. Sempre domenica, dalle 11:00 alle 13:00, ciclisti provenienti da tutta Europa si sfideranno in un affascinante Criterium su un circuito appositamente concepito, immergendosi in un’atmosfera di eleganza retrò e divertimento, dando vita a un evento internazionale senza precedenti.

Informazioni e partner

Pavè – Pedalando a Venezia è un evento ideato e realizzato da La Velostazione Venezia e M9, Museo del ‘900 di Mestre. La Velostazione Venezia è un’Associazione Culturale dedicata alla mobilità attiva e alla ciclabilità il cui intento è diffondere opinioni e pratiche sul rinnovamento urbano, la demotorizzazione e la promozione della ciclabilità sia ricreativa sia trasportistica.

L’evento è stato realizzato inoltre con il contributo di: Consolato Generale di Svizzera a Milano e Consolato di Svizzera a Venezia. | Con il patrocinio di: Università IUAV di Venezia, Regione del Veneto, Comune di Venezia, FIAB, EUROPE DIRECT Venezia Veneto. | Vettore ufficiale: Trenitalia | Sponsor: Brompton, Wahoo, Schwalbe, Sidi, Brooks, Ornus, Mielizia, North Brewing Co., Alì

Supporter: AVM, San Benedetto, Scavezzon, Film Festival della Lessinia FFDL, Da Pian,

Ferri Auto, Veritas, Kryptonite, Cycled, Gecchele, Consorzio BIM, Yoga Pilates Venezia,

Calle Corte Legrenzi, Sbr3Athlon, Camporea

Media Partner: Alvento, Bikeitalia.

Maggiori informazioni sull’evento Pavè al sito: www.pedalandoavenezia.com