Pedalate in Faccia | Per attraversamenti ciclopedonali sicuri

Sul sito Sicurauto.it è pubblicato un articolo sulle colonnine luminose che possono essere installate per

preavvisare con una luce lampeggiante la presenza di un pedone o ciclista in procinto di attraversare.

L’articolo è decisamente critico nei confronti di questi sistemi, e si chiude con la seguente, stupefacente

affermazione: “…inoltre ci interroghiamo sulla sua reale utilità in un Paese dove la maleducazione al volante è altissima. Davvero c’è bisogno di segnalare la volontà di attraversare con un segnale luminoso, quando spesso le auto non si fermano nemmeno col pedone in mezzo alla strada?”.

Giusto, ma se è così perché insistere coi semafori quando spesso le auto passano col rosso? Perché far partire i treni in orario quando la gente arriva sempre in ritardo? Perché mettere cestini per strada quando tutti buttano a terra le cartacce? E soprattutto, perché studiare quando si può dire la prima cazzata che ci

passa per la testa?

Comunque sono d’accordo: meglio segnalare la volontà di attraversare con un carro armato messo di traverso. Così le auto si fermano sicuro.