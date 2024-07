Le cose che il Judo mi ha insegnato sul ciclismo.

Da quando mi occupo di preparazione atletica e allenamento per i ciclisti, mi sono accorto di un atteggiamento diffuso tra gli atleti: l’impazienza. A volte ricevo email di ciclisti che, dopo due sessioni di core training in una settimana, sono stupiti di non aver ancora sconfitto il mal di schiena che non hanno curato per anni. Oppure altri che si demotivano perché il singolo allenamento non è andato come si aspettavano. Oppure altri ancora che, finito il primo macrociclo del corso “Diventa un ciclista più forte”, non vedono un immediato incremento dei valori di FTP.

Questa impazienza ormai pervade la società, vogliamo tutto e subito. Ordino, mi arriva, consumo.

Ma nell’allenamento questa formula non può funzionare.

E questo, sulla mia pelle, l’ho imparato grazie al Judo.

Ho iniziato a praticare Judo a Settembre 2022. Ho iscritto mio figlio Fabio, che però mi ha posto un’unica condizione: “Papà, io ci vado se ci vieni anche tu”. E così, per la prima volta, nonostante in passato abbia praticato numerose arti marziali, ho indossato un judogi (il “kimono” che si utilizza a Judo).

Il Judo è un’arte marziale senza colpi ma solo proiezioni. L’obiettivo è proiettare a terra il compagno, cercando di farlo cadere di schiena. Questa situazione viene definita “ippon” (nella morale judoista l’ippon simboleggia la morte dell’avversario, quando queste tecniche venivano praticate dai samurai in battaglia). Il Judo presenta centinaia di tecniche, più infinite combinazioni e variazioni, ma ognuna di esse si fonda su tre momenti specifici:

Kuzushi: sbilanciamento o disequilibrio. Si crea un'azione-reazione nel proprio compagno per fare si che si sbilanci verso dove vogliamo proiettarlo;

Tzukuri: entrata. Ci si muove rapidamente per portarsi vicino al compagno, al di sotto del suo centro di gravità;

Kake: proiezione a terra;

Questi tre momenti vengono allenati in modo separato. Si parte con l’“Uchi-komi”: incroci le prese del tuo compagno e ripeti il kuzushi di una tecnica, per imparare a sbilanciare l’avversario in combattimento. Ripeti 1, 10, 20, 100 volte di fila quello stesso movimento, a ogni allenamento.

Poi passi al “Nage-Komi“, dove unisci lo sbilanciamento del kuzushi al caricamento dello tzukuri: sbilanci ed entri. Ripeti 1, 10, 20, 100 volte di fila. A destra e a sinistra.

Poi è tempo dello “Yaku soku geiko”, dove assembli i tre movimenti in una tecnica completa: sbilanci in kuzushi, entri in tzukuri, proietti in kake. Ripeti 1, 10, 20, 100 volte di fila.

Infine arriva il momento del “randori”, la pratica libera. Il tuo compagno non è più acquiesciente ma diventa un avversario che si muove, che para le tue entrate, che oppone resistenza, che ha il tuo stesso obiettivo: proiettarti a terra. E arriva un momento nel quale ti senti perfettamente nel flow del randori, la tua mente è libera dai pensieri (“nel momento in cui pensi di eseguire una tecnica, vieni proiettato”) e allora entri senza pensarci, sbilanci il tuo compagno, lo carichi e lo proietti. E quel momento, quell’attimo ha qualcosa di magico, è una soddisfazione incredibile per tutto il sudore, i lividi, le proiezioni subite.

A me è capitato, in un randori recente, di avere la presa “giusta” e di entrare senza pensare e di ritrovarmi a proiettare il mio compagno Andrea Gatti (omonimo, non parente), cintura nera e agonista volitivo, a terra. Per me, che ho iniziato Judo a 38 anni e mi confronto con agonisti di 20, è stato un momento di incredibile splendore personale. Breve (perché poi sono stato nuovamente proiettato) ma una grande iniezione di autostima.

Ma per arrivarci sono stati necessari 2 anni di pratica continua. 2 anni, 2 lezioni a settimana da 2 ore da settembre a luglio. 192 allenamenti senza interruzioni.

384 ore passate sul tatami, per riuscire a entrare in randori e ottenere il mio primo (mezzo) ippon.

E il Judo mi ha insegnato delle cose preziosa sul ciclismo, che applico costantemente con gli atleti che si affidano a noi per la preparazione atletica o per gli allenamenti del servizio “Allenati con Bikeitalia”:

La singola seduta conta poco. Ci sono lezioni dove mi sento un leone e altre dove faccio davvero schifo. Non dobbiamo concentrarci sulla singola seduta, poiché il singolo allenamento, a livello allenante, non produce praticamente alcuna modifica nelle capacità motorie dell'atleta;

La costanza dell'applicazione dell'allenamento è ciò che, nel lungo periodo, fa la differenza e produce risultati. Non è l'allenamento segreto, non è il workout magico. È il carico costante, frequente e progressivo a farci migliorare, perché il nostro corpo non ama cambiare, odia la rottura dell'omeostasi e per migliorare ha bisogno di tempo. Sapete perché le app che vi promettono di farvi tornare in forma, vi sottopongo ad allenamenti ad intervalli ad alta intensità? Perché sono quelli che portano a risultati veloci, anche se poi non sono sostenibili nel lungo periodo.

Gli imprevisti accadono, "shit happens". Il Judo è un'arte marziale e per quanto praticata dalle persone più sincere e cordiali mai conosciute, è uno sport da contatto, un sport agonistico, anche violento. In due anni mi sono rotto l'anulare sinistro, lussato la terza falange del medio destro, stirato il muscolo obliquo sinistro e ho avuto un infortunio al ginocchio. Senza contare graffi, lividi ed escoriazioni sul collo dovute dal judogi inzuppato di sudore. Ho adattato l'allenamento alla condizione fisica del momento, senza mai smettere. Perché, come dice il mio maestro Andrea Fosco, "è la testa che ti porta avanti, quando i muscoli e il corpo ti dicono di smettere";

Il percorso non è lineare. I miglioramenti all'inizio sono veloci, poi stallano e ci vuole più tempo. Ci sono momenti dove mi sembra di aver capito tre-quattro tecniche e altri, ben più lunghi, dove queste tecniche mi sembrano di nuovo difficili. Perché è il sistema nervoso a richiedere tempo per apprendere bene il movimento, la forza, i miei muscoli, tendini e legamenti, possono richiedere anche 16 settimane per migliorare. E ci saranno momenti in cui i miglioramenti sono evidenti e altri in cui sono ben più lenti.

In sostanza il Judo mi ha insegnato una cosa importante sul ciclismo: serve pazienza. Serve un piano di allenamento strutturato e costanza, applicazione e un’aspettativa commisurata alle proprie capacità.

Il segreto è che non esistono segreti.

