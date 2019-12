-100 giorni alla Fiera del Cicloturismo (28-29 Marzo 2020, BASE Milano)

Cresce l’attesa per quello che, in Italia, si preannuncia come l’evento di bici più interessante della prossima primavera: mancano 100 giorni alla prima edizione della Fiera del Cicloturismo e già ci sono più di 1.000 visitatori registrati. Un interesse confermato da Paolo Pinzuti, CEO di Bikenomist che ha ideato l’evento: “In Italia, Paese di grande tradizione per la bicicletta e tutto ciò che le ruota intorno, non esisteva una Fiera del Cicloturismo e quindi abbiamo deciso di farla noi: si terrà a BASE Milano il 28 e 29 Marzo 2020”.

La Fiera sarà l’occasione per incontrare dal vivo gli enti del turismo, gli operatori del settore e i professionisti delle vacanze in bicicletta che ogni giorno lavorano per contribuire a rendere l’offerta più ricca e creare pacchetti diversi tipi di cicloviaggiatori: per pedalare tranquillamente con la famiglia come anche in modo sportivo e avventuroso. A ciascuno il suo cicloviaggio.

Main sponsor dell’evento è VisitDenmark, l’ufficio del turismo della Danimarca, Paese famoso per il suo alto livello di ciclabilità diffusa e per la ricca offerta dedicata ai viaggiatori sulle due ruote. Sono presenti 4 sponsor che appoggiano l’iniziativa: l’Ente del Turismo della Catalunya; l’Ufficio del Turismo di Gran Canaria; Shimano, l’azienda giapponese leader nel settore della meccanica per la bicicletta; il tour operator Jonas – Vacanze eco-logiche, che confeziona pacchetti di viaggio a basso impatto ambientale all’insegna della bici, della barca a vela e del trekking.

Il turismo in bicicletta fa girare l’economia dei territori che investono in questo settore: la bikenomics legata al cicloturismo si profila come un valore strategico per diversificare e destagionalizzare l’offerta, per far scoprire bellezze paesaggistiche e tradizioni locali in modi nuovi e più sostenibili, per invogliare le persone a sperimentare una modalità di vacanza più attiva e a contatto con la natura.

L’ingresso sarà gratuito, previa registrazione. La Fiera del Cicloturismo è organizzata da Bikenomist srl, società milanese specializzata nella comunicazione della bicicletta, in collaborazione con BASE Milano, nell’ambito del progetto “ARDA – A Ritmo D’Acque” e i patrocini di ENIT Italia – Agenzia Nazionale del Turismo e di FIAB Onlus (Federazione Italiana Ambiente e Bicicletta). Noi di Bikeitalia.it saremo media partner dell’iniziativa insieme con Radio Popolare, emittente radiofonica di Milano dalla vocazione libera e indipendente.

Nell’area Expo sono già 20 gli espositori confermati tra cui il tour operator Girolibero, che ha fatto delle vacanze facili in bicicletta il suo motto; FunActive Tours, con un catalogo di pacchetti cicloturistici in Italia e in Europa; la casa editrice specializzata in libri-a-pedali e guide di cicloviaggio Ediciclo Editore; Ferula Viaggi, realtà attiva nel turismo in bicicletta in Puglia e Basilicata; Alpine Pearls, una rete che raccoglie le più belle località turistiche delle Alpi che hanno scelto di investire nella bicicletta; La Via Silente, 600 chilometri da pedalare in 15 tappe nel Parco del Cilento in Campania; Due Ruote Nel Vento, specialisti delle vacanze ecologiche in bicicletta; Sardovagando, per scoprire i sapori e i colori della Sardegna in sella a una e-bike. E tanti altri si stanno aggiungendo quotidianamente all’elenco.

Nel corso dei Bikeitalia Talks sarà possibile incontrare i protagonisti di tanti viaggi in bicicletta in giro per il mondo, assistere a workshop e presentazioni sulla meccanica di emergenza in viaggio, sul viaggiare in bikepacking o sulla nutrizione necessaria per affrontare un cicloviaggio. Ma anche su come affrontare un viaggio in bici con i bambini e esempi pratici di cicloturismo urbano, per scoprire una città dal sellino della bici. Tra gli ospiti che hanno già confermato il loro intervento ci sono Monica Nanetti, che racconterà il suo viaggio da Aosta a Roma lungo la Via Francigena; Matteo Scarabelli, giornalista e scrittore e cicloviaggiatore; Sergio Borroni, medico, cicloavventuriero e videomaeker milanese. Conduttrice d’eccezione sarà la giornalista Alessandra Schepisi, voce narrante della bicicletta con “A ruota libera” su Radio 24.