“Muoversi domani”, il convegno online sulla mobilità sostenibile

4 Maggio 2021

Si intitola “Muoversi domani. Uno sguardo sulla mobilità nell’anno europeo delle ferrovie” il convegno online organizzato da LEMOS, il Laboratorio per l’Educazione alla Mobilità Sostenibile dell’Università di Siena.

L’appuntamento si terrà venerdì 7 maggio a partire dalle ore 11.30 ed è promosso da Eleonora Belloni (Università di Siena), Davide Lazzari (RideMovi Spa) e Stefano Maggi (Università di Siena), i quali hanno invitato a partecipare docenti e professionisti del settore della mobilità sostenibile per offrire agli ascoltatori un ampio spettro di possibilità e testimonianze legate alla sostenibilità di come ci muoviamo e di come gestiamo i nostri territori.

Muoversi domani – Convegno online

Il focus generale dell’iniziativa sarà sui mezzi pubblici, sulla necessità di implementare la mobilità attiva e sulle infrastrutture che permettono ai cittadini di spostarsi in modo più sostenibile.

Per poter prendere parte all’evento sarà sufficiente collegarsi sulle pagine Facebook di Usiena, Usienacampus oppure sul canale Youtube dell’Università degli Studi di Siena.

Partner dell’iniziativa sono Bikenomist srl e lo spin off universitario belong.in

Programma della giornata:

Ferrovie minori: quale futuro?

Alessandra Bonfanti (Legambiente), Mobilità dolce e diritto alla mobilità

Roberto Lucani (Ingegnere trasporti), I nuovi treni regionali ibridi e a idrogeno

Stefano Maggi (Università di Siena), Le ferrovie senesi tra passato e futuro

Luca Guerranti (Associazione Ferrovia Valdorcia), I 25 anni del Treno Natura

Modera: Eleonora Belloni (Università di Siena)

Mobilità efficiente e salutare: cosa fare

Gianluigi De Gennaro (Università di Bari), La città e le polveri sottili

Matteo Dondè (Architetto urbanista), Città 30 subito: ri-diamo strada alle persone

Marko Bertogna (Università di Modena e Reggio Emilia), I sistemi di guida automatica

Davide Lazzari (RideMovi Spa), Micromobilità e sharing mobility: Quali opportunità?

Modera: Paolo Pinzuti (Bikenomist, fondatore Bikeitalia.it)

La città pedonale e ciclabile

Alfredo Drufuca (Polinomia), Progettare la ciclabilità con i nuovi strumenti della L.120/2020

Martina Petralli (Università di Firenze), La forestazione urbana per il comfort termico di pedoni e ciclisti

Gianluca Santilli (Osservatorio Bikeconomy), Smart cities e mobilità sostenibile – un binomio indissolubile

Paolo Pinzuti (Fondatore di Bikeitalia), La mobilità dopo il Covid

Modera: Stefano Maggi (Università di Siena)

Agenzie per la mobilità: la competenza tecnica e l’organizzazione degli enti locali

Tommaso Bonino (SRM Reti e Mobilità, Bologna), La regolazione dei servizi innovativi di mobilità urbana

Andrea Bottone (Pisamo Azienda per la mobilità, Pisa), I progetti di Pisamo per la mobilità sostenibile

Stefano Brinchi (Roma Servizi per la Mobilità), I progetti di Roma Mobilità per la mobilità sostenibile

Modera: Davide Lazzari (RideMovi Spa)

Buone pratiche per la città e per il territorio

Anna Donati (Kyoto Club, Portavoce Alleanza Mobilità Dolce), Un Atlante italiano per le reti di mobilità dolce

Francesco Iacorossi (Roma Servizi per la Mobilità), Il progetto Handshake

Alessandro Gatti (Comune di Mantova), Il modello di Mantova per la mobilità sostenibile

Francesca Bianchi (Università di Siena), Vivere oggi gli spazi urbani. Il ruolo di prossimità e mobilità sostenibile

Modera: Paolo Gandolfi

