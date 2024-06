Il mercato delle ebike crescerà di 5 volte nei prossimi 10 anni

Secondo un recente studio di McKinsey, società internazionale di consulenza manageriale, il mercato delle ebike è destinato a crescere notevolmente nei prossimi dieci anni, con un incremento di ben cinque volte entro il 2035. Nonostante l’industria mondiale del ciclo sia ancora alle prese con il ripristino della catena di fornitura dopo il periodo post-pandemia, il numero di spostamenti effettuati con prodotti di micromobilità, come le ebike, continua ad aumentare.

Il mercato delle ebike

Le ebike rappresentano oggi quasi il 37% del mercato europeo della micromobilità e si prevede che questa quota è crescerà fino al 50%, con un valore totale che supererà i 100 miliardi di euro entro il prossimo decennio. Questa crescita avviene in un contesto di sfide di breve termine che potrebbero distrarre l’industria, ma le prospettive a lungo termine per la micromobilità, in particolare per le ebike, restano estremamente positive.

I dati della previsione di McKinsey

Da sei anni, il McKinsey Center for Future Mobility monitora il settore, basando le sue ricerche su un campione di quasi 28.000 persone. Sebbene l’espansione del mercato prevista per il prossimo decennio sarà leggermente inferiore rispetto alle stime iniziali di McKinsey, essa sarà comunque significativa. Il valore globale della micromobilità, valutato a 149 miliardi di euro nel 2022, è destinato a raggiungere i 485 miliardi di euro nel 2035. Di questa cifra, l’Europa rappresenterà la quota maggiore, con un mercato del valore di 205 miliardi di euro.

Dalla crescita esponenziale al consolidamento

Il mercato della micromobilità ha attraversato un periodo di crescita esponenziale, caratterizzato da una frenesia per ottenere la maggiore quota di mercato possibile e sperimentare nuovi modelli di business. “Questa fase è ormai conclusa” – afferma Darius Scurtu, esperto del McKinsey Center for Future Mobility – “e il mercato sta ora entrando in una fase di consolidamento, con un’attenzione crescente alla redditività e all’efficienza operativa”.

Europa: transizione verso la micromobilità

Nonostante il mercato della micromobilità sia ancora in una fase di calo, le prospettive per il futuro restano promettenti, soprattutto in Europa. McKinsey evidenzia come il continente europeo sia in testa nell’adozione della micromobilità, seguito dalla Cina, mentre il Nord America rimane indietro. L’Europa sta vivendo una rapida transizione, favorita dall’attenzione delle città a questo tema e dall’implementazione di regolamentazioni favorevoli che accelerano la transizione verso la micromobilità, contribuendo anche all’aumento delle vendite di ebike.

I 5 mercati chiave in Europa

Come riporta il sito specializzato Bike Europe, McKinsey ha identificato cinque mercati chiave per il futuro della micromobilità entro il 2035: Germania, Spagna, Francia, Paesi Bassi e Regno Unito. Questi paesi, insieme, rappresenteranno il 50% del valore del mercato nel 2025, rispetto al 48% attuale.

Proprietari di ebike propensi a spendere di più

Le ebike e le biciclette sono i mezzi di trasporto preferiti dai consumatori a livello globale, e l’uso di questi mezzi è previsto aumentare di oltre il 50% in futuro. Questo aumento dell’adozione porta anche a un incremento dei prezzi medi al dettaglio, con i proprietari di ebike disposti a spendere in media il 9% in più per l’acquisto della loro prossima bicicletta.

Caratteristiche di sicurezza e design delle ebike

La sicurezza sarà uno dei temi principali nel futuro della micromobilità. Due aspetti cruciali saranno il miglioramento delle piste ciclabili e la sicurezza delle strade e degli incroci. “Per avere successo in questo mercato, sarà fondamentale adattare il design dei prodotti alle esigenze di sicurezza, in combinazione con le opzioni offerte dall’infrastruttura”, conclude Scurtu, paragonando questa evoluzione a quanto avvenuto nell’industria automobilistica negli ultimi decenni.

L’entusiasmo per il futuro della micromobilità resta alto, nonostante le difficoltà contingenti, e l’industria delle ebike sembra destinata a crescere e consolidarsi come uno dei pilastri della mobilità sostenibile del futuro.

