“Restare in salute con la bici”, la diretta Facebook

27 Aprile 2020

Giovedì 30 Aprile alle ore 11:00, il nostro Omar Gatti sarà in diretta sulla pagina Facebook del Comitato Italiano di Scienze motorie, per tenere un intervento dal titolo “Restare in salute con la bici”.

Durante l’intervento, si parlerà di come utilizzare la bici per tornare in forma dopo due mesi di quarantena e di come sfruttarla per combattere le patologie croniche, che hanno aumentato esponenzialmente la mortalità del COVID-19.

L’evento si svolge all’interno del progetto “Scienze motorie per l’Italia”, facente parte di alcune iniziative promosse e patrocinate dal Ministero dello Sport, dal titolo “#distantimauniti”.

Per partecipare basta mettere il “mi piace” alla pagina del Comitato e collegarsi alle ore 11 di giovedì 30 Aprile 2020 per seguire l’intervento.