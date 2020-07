Qual è il numero di morti in strada accettabile? [Video]

16 Luglio 2020

Un video realizzato dalla Transport Accident Commission di Victoria, in Australia, mostra in 1 minuto perché dobbiamo continuare a batterci per raggiungere l’obiettivo della Vision Zero, ovvero zero morti in strada.

Non è la prima volta che la Commissione Trasporti di Victoria, in Australia, crea questi video per sensibilizzare i cittadini sulla sicurezza stradale. Per ulteriori dettagli sull’iniziativa c’è il sito dedicato alla campagna Towards Zero.