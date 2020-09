“La bici dello studente”, l’iniziativa che incentiva il bike to school

1 Settembre 2020

Il 10% di sconto sull’acquisto di una nuova bici e in omaggio casco e lucchetto per tutti gli studenti che ne faranno richiesta, è la nuova idea tutta bergamasca per aumentare gli spostamenti in bicicletta scongiurando la paralisi da traffico automobilistico.

“La bici dello studente” è un’iniziativa messa in campo dall’amministrazione comunale di Seriate in provincia di Bergamo, grazie al supporto dello store di Decathlon presente in città.

L’offerta sarà valida fino al 22 Dicembre 2020 e si rivolge a tutti gli studenti dai 13 ai 26 anni che l’anno scorso avevano sottoscritto un abbonamento ai mezzi pubblici.

Chi è interessato può presentarsi in Municipio di Seriate con i seguenti documenti:

• autocertificazione compilata

• copia carta d’identità

• copia abbonamento di trasporto pubblico locale nell’anno scolastico 2019/2020.

Verificata la fattibilità, l’ufficio Segreteria direzionale rilascerà allo studente un voucher da consegnare nel negozio Decathlon di Seriate o di Curno per ottenere lo sconto del 10% per l’acquisto della bici e il lucchetto con il casco.

Decathlon dal canto suo fa sapere di essere orgogliosa di poter collaborare col Comune a progetti di mobilità sostenibile in un momento così delicato.

Per maggiori informazioni basta andare sul sito del comune di Seriate.