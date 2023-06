Pedala coi Lupi: una notte magica nel parco di Monza

1 Giugno 2023

Sabato 27 maggio 2023 abbiamo partecipato a Pedala coi Lupi nel parco di Monza, aperto per l’occasione di notte, un pedalata non competitiva di 12 km che si districa tra sentieri, strade e percorsi creati apposta nei campi costellati da effetti di luce, laser e performance musicali.

L’aria che si respira arrivando è subito quella della festa: le luci e la musica accolgono i partecipanti e le loro biciclette senza intoppi, permettendo a tutti di registrarsi, ritirare lo zainetto pieno di gadget e sconti (compreso quello per un bikefit di Bikeitalia) e rifocillarsi presso l’efficientissima cucina.

Faccio una piccola premessa: ho partecipato a diversi eventi in bicicletta, dalle pedalate di paese ai trail di più giorni e raramente mi è capitato di trovare un livello di preparazione dello staff così alto. Finché c’è da pedalare, ci si diverte sempre, ma il contesto che hanno creato gli organizzatori ha reso tutto l’evento ancor più godibile e accessibile a tutti.

Partiamo immersi nei fasci di luci laser che illuminano il parco, sotto una leggera pioggia che non ci scoraggia minimamente. Ci addentriamo nei sentieri in mezzo agli alberi. Il primo tratto è illuminato solo dalle luci dei partecipanti, che formano una scia visibile lungo tutto il percorso, in lontananza si sente della musica.

Tutto il tragitto è popolato da musicisti e scenografie luminose, tanti si fermano ad applaudire gli artisti e fare fotografie mentre la colonna di partecipanti prosegue lenta sul percorso. Ho trovato particolarmente suggestivo il gruppo di percussionisti ai piedi di due alti alberi illuminati con luci colorate: il ritmo incalzante che si diffondeva sui prati e tra gli alberi mi ha veramente esaltato.

Siamo passati anche su un breve tratto del “catino di Monza”, dove dei fari rossi illuminavano l’imponente parabolica che permetteva alle auto di percorrere le curve del circuito a 300 km/h mentre noi passavamo a passo lento.

Ci facciamo guidare dai volontari presenti su ogni curva verso l’arrivo, dove siamo accolti da musica elettronica e da una band che allunga la serata di festa. A ciascun partecipante viene anche regalata una medaglia di alluminio intagliata con il simbolo della manifestazione, degna conclusione di un evento curato nei minimi dettagli.

Bravi lupi, continuate così.

Per maggiori informazioni sui prossimi appuntamenti: pedalacoilupi.com