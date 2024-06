Canyon lancia una collezione di abbigliamento streetwear

Canyon presenta la sua prima collezione di abbigliamento streetwear CLLCTV, con due linee iniziali denominate Core Collection e Concrete College Collection. Progettati per essere indossati ovunque, dai sentieri nei boschi alle strade della città, i capi della linea Canyon CLLCTV Streetwear sono pensati per essere pratici, resistenti e versatili.

Le due collezioni, lanciate oggi, comprendono pantaloni, t-shirt, felpe con cappuccio, giacche e molto altro. Questi capi sono stati creati per unire sotto il marchio CLLCTV tutti coloro che si identificano con la cultura ciclistica.

A differenza della maggior parte delle linee streetwear, è la funzionalità che distingue queste collezioni, grazie all’uso di fibre avanzate come Muru e T400 che ne migliorano la durabilità e l’affidabilità. Ogni design, ideato dal designer TOME di Coblenza, mette in primo piano comfort e vestibilità e rende ogni capo adatto a diverse situazioni, sia in bici che fuori.

“Mi sono ispirato alle sottoculture del passato per creare lo streetwear CLLCTV e ho voluto combinare le tendenze future e la funzionalità con materiali di qualità. CLLCTV ha un’anima anni ’90 con un cuore futuristico che collega le persone con un’uniforme di strada immediatamente riconoscibile”, dichiara TOME, designer dell’abbigliamento streetwear CLLCTV.

Dai sentieri alla vita in città, abbiamo bisogno di abbigliamento che sia resistente e comodo per la vita quotidiana. Ecco perché Canyon creato la sua collezione streetwear, portando abbigliamento ad alte prestazioni sui sentieri, per le strade e ovunque. Ispirata agli anni ’90 con un tocco moderno, la capsule collection di abbigliamento street combina vibrazioni retrò con un design innovativo. Capi ideati per affrontare la vita quotidiana.

CLLCTV di Canyon

CLLCTV di Canyon era conosciuta come il nome del team di corsa del marchio, ma ora Canyon sta espandendo questo concetto. Queste collezioni streetwear sono per chiunque voglia esprimere il proprio amore per il ciclismo, il divertimento e l’avventura. “La nostra visione è diventare il marchio streetwear di riferimento per i giovani ciclisti e oltre, combinando il loro stile di vita e la loro passione per l’avventura attraverso il ciclismo e la moda street”, si legge nella nota di presentazione.

Core Collection

La Core Collection comprende 15 pezzi tra cui t-shirt, giacche, pile, felpe con cappuccio, maniche lunghe, pantaloni, cappelli e calzini. Ogni capo della collezione Core è una dichiarazione di moda e un esempio di artigianato duraturo, offrendo una combinazione unica di estetica street e durabilità eccezionale.

Canyon crede che la moda non debba essere stravagante e opta quindi per la semplicità e la funzionalità. Questi capi sono versatili e duraturi, riflettendo le esigenze moderne. Dai cotoni organici ai materiali riciclati, i tessuti sono stati scelti con cura per garantire comfort e longevità, rendendoli affidabili sia per le strade che per i sentieri.

Concrete College Collection

La collezione in edizione limitata Concrete College sarà lanciata a giugno. Questi capi innovativi combinano l’estetica senza tempo della moda street anni ’90 con la sostenibilità moderna. Realizzata in Europa, questa collezione ridefinisce le uniformi street utilizzando materiali premium come il cotone organico.

Uno dei pezzi forti della capsule collection è il pantalone crash, realizzato in resistente tessuto T400 che resiste all’usura quotidiana e alle pedalate. Questo capo rappresenta la durabilità e la resilienza dell’epoca e testimonia l’impegno della collezione per la qualità. La classica giacca coach resistente all’acqua, con una vivace fodera interna, rende omaggio all’epoca iconica mantenendo un tocco contemporaneo. Per un comfort quotidiano, scegli le felpe con cappuccio in pile diagonale di alta qualità da 500 grammi, con una vestibilità ampia e spalla bassa. La collezione si completa con altri accessori.

Entrambe le collezioni sono disponibili ora, esclusivamente su canyon.com o tramite l’app Canyon. Ulteriori lanci di abbigliamento Canyon CLLCTV sono previsti in autunno e inverno con altre collaborazioni in programma.