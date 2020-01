Olanda: H&M consegnerà in bicicletta

H&M, la famosa azienda multinazionale di abbigliamento low cost ha deciso che effettuerà consegne in bicicletta in 30 città dei Paesi Bassi, riducendo drasticamente le emissioni di CO2 legate alla crescente diffusione degli acquisti online.

L’obiettivo della multinazionale è abbattere l’inquinamento generato dal trasporto dei propri prodotti, raggiungendo così un bilancio di sostenibilità in attivo entro il 2040. Già oggi l’abbigliamento H&M viene trasportato dai centri di distribuzione ai vari negozi sparsi sul territorio con dei veicoli a basso impatto ambientale, alimentati a biogas.

Il nuovo servizio di consegne porta a porta che verrà effettuato grazie all’uso di cargo bike tenterà di completare il percorso verso la sostenibilità iniziato dall’azienda, la prima fase sarà di tipo sperimentale ma la notizia della svolta green nelle consegne ha già riscontrato successo tra i clienti abituali. Le forze messe in campo sono pari a 600 corrieri in bicicletta, con prospettive di crescita nel breve periodo.

L’esigenza di H&M di puntare sulla sostenibilità delle proprie azioni nasce da un crescente interesse della popolazione e dei propri clienti ai temi ambientali, interesse che ricade anche sul modo di fare acquisti di ciascuna persona.

Non a caso, una ricerca dell’agenzia I-AM sulle abitudini dei consumatori ha evidenziato che 3/4 degli intervistati è disponibile ad aspettare qualche giorno in più per la consegna pur di ottenere in cambio una spedizione a basso impatto ambientale.