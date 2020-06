Trasformare le aziende in luoghi bike friendly: ecco la guida

9 Giugno 2020

Il 2020 sarà ricordato nella storia come l’anno del Coronavirus e dei molti cambiamenti che questo ha comportato nella società e nell’economia. Il distanziamento fisico che questo ha richiesto ha ridotto la capacità di carico del trasporto pubblico e ha comportato una vera esplosione nell’uso della bicicletta in tutto il pianeta.

Le nuove corsie ciclabili di Milano

Le città di tutto il mondo sono in competizione tra loro per la realizzazione del maggior numero possibile di infrastrutture per la ciclabilità nel minor tempo possibile e anche le aziende devono necessariamente adeguarsi al cambiamento in atto per favorire di chi decide di utilizzare la bicicletta o altri mezzi di mobilità.

Per venire incontro alle esigenze abbiamo quindi deciso di pubblicare una piccola guida gratuita all’efficientamento della mobilità delle aziende: un manualetto agile che indica per sommi capi come approcciare il tema da un punto di vista strutturale e da un punto di vista di politiche interne.

L’ebook è scaricabile gratuitamente cliccando sulla copertina sottostante e ha il titolo “Bike to Business”.

Scarica l’ebook “Bike To Business”, clicca sull’immagine

Rendendoci conto della particolarità del momento, in cui le aziende sono comprensibilmente più propense a occuparsi della produttività e delle vendite, piuttosto che delle politiche di gestione delle risorse umane, abbiamo deciso di offrire anche un servizio di affiancamento a coloro che vogliono implementare delle politiche di efficientamento della mobilità, ma non hanno il tempo per farlo.

Parcheggio bici attrezzato per il bike to work

Il servizio si chiama “Bike to Business” e per realizzarlo abbiamo sviluppato una partnership con lo studio di architettura Montieri Macchi che da un ventennio si occupa di progettazione per la ciclabilità e con altre importanti aziende specializzate in diversi aspetti del settore.

Per ulteriori informazioni, visitate la pagina: https://bikenomist.com/bike-to-business/