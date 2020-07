Torino, come la nuova mobilità cambia la città [Video]

21 Luglio 2020

Torino ancora una volta non perde l’occasione per farsi notare sui temi della mobilità. Dopo essere stata tra le primissime città a italiane a realizzare le nuove case avanzate agli incroci semaforici oggi lancia un breve video per sensibilizzare i torinesi ad adottare nuove abitudini di mobilità, uno spot pubblicato dalla sindaca Chiara Appendino che più volte ha sottolineato quanto Torino creda nello sviluppo di una mobilità alternativa all’uso dell’auto.

“A Torino cambia la mobilità e con la mobilità cambia Torino” inizia così il post Facebook della sindaca che in queste semplici parole riesce a trasmettere quanto la mobilità urbana influenzi la qualità della vita nelle città.

Il video è stato realizzato da Urban Lab Torino, un’associazione autonoma nata per raccontare i processi di trasformazione urbana di Torino città e dell’area metropolitana grazie alle voci degli Eugenio in Via di Gioia.

Intanto Torino continua a implementare la propria rete di percorsi ciclabili, sia andando a preferenziare le biciclette nei controviali della città, sia completando e ampliando nuovi percorsi.

La visione di città è ormai chiara e ben delineata anche se il mandato della sindaca Appendino terminerà il prossimo maggio 2021 e ancora non è chiaro chi potrà guidare la città verso una vera transizione ambientale.