Venezia: finalmente un parcheggio per le biciclette

5 Agosto 2020

Dopo anni di divieti, richieste e petizioni Venezia ha finalmente inaugurato un parcheggio per le biciclette alle porte della città.

Si tratta di un’ottima notizia, un’azione che finalmente permetterà ai cicloturisti di lasciare in tutta sicurezza bici e bagagli in una struttura adibita, permettendo così ai turisti su due ruote di godersi la città a piedi.

La schiera dei 100 bike box

Aveva fatto scalpore la notizia ormai di qualche anno fa del divieto di condurre a mano le biciclette in città, un provvedimento da una parte comprensibile ma dall’altra assurdo che minava il cicloturismo.

Il nuovo parcheggio bici creato all’ingresso della città è invece un primo passo verso politiche che accolgano i cicloturisti, soprattutto nell’ottica del completamento della ciclovia VenTo, la dorsale che correrà lungo gli argini del Po da Torino a Venezia.

La segnaletica da terra

Il parcheggio per le biciclette è stato realizzato all’interno di un’autorimessa comunale in piazzale Roma, cuore della città. Lo spazio è stato ribattezzato “BiciPark Venezia” e offre 100 box automatizzati per deposito sicuro delle bici, un’officina attrezzata e un servizio di videosorveglianza.

I cento box sono dotati di presa per la ricarica elettrica delle e-bike, sistemi di sicurezza per la rilevazione dell’occupazione dello stallo, cassa automatica con possibilità di pagamento con carte o contanti e un sistema di prenotazione on line per evitare di arrivare senza un posto disponibile.



Al pari, il nuovo BiciPark Venezia è un’ottima soluzione anche per residenti e pendolari – o in generale per la clientela abituale – che vogliano sottoscrivere formule di abbonamento mensile per l’utilizzo della bici negli spostamenti quotidiani.

Il sistema di pagamento automatico

Il BiciPark Venezia apre ufficialmente le porte oggi, mercoledì 5 agosto 2020, e sarà aperto tutto il giorno e tutti i giorni, con offerte tariffarie dedicate a turisti e residenti:

• sosta giornaliera € 10,00 per 24 ore (11,00 € per l’opzione con ricarica elettrica)

• sosta riservata ai possessori di Tessera Venezia Unica

o giornaliera € 5,00 per 24 ore acquistabile esclusivamente on line su bicipark.avmspa.it o mensili € 25,00 (incrementate a € 30,00 per l’opzione ricarica elettrica)