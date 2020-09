Emilia Romagna, bike to work: rimborso chilometrico per i dipendenti di Arpae

17 Settembre 2020

L’Agenzia regionale per la prevenzione, l’ambiente e l’energia dell’Emilia-Romagna (Arpae) e la piattaforma per la mobilità sostenibile Wecity hanno lanciato il nuovo programma di rimborso chilometro per i dipendenti che si recano in ufficio in bicicletta. Un ottimo esempio per promuovere il bike to work che porterà nelle tasche dei lavoratori fino a 400 euro l’anno in più a fronte di un po’ di esercizio fisico in più e tante emissioni di CO2 risparmiate.

Il programma è rivolto a tutti i 1.270 dipendenti di Arpae, sono già 100 quelli che già hanno aderito nella prima settimana. Il progetto avrà una durata sperimentale di 18 mesi e al termine del primo anno saranno i benefici concreti per l’ambiente.

L’app Wecity

Chi utilizza le due ruote negli spostamenti casa-lavoro potrà ricevere 15 centesimi per ogni km pedalato, sia nel tragitto di andata che per quello del ritorno. Le premialità finiranno direttamente in busta paga e cambieranno in base all’effettivo utilizzo della bicicletta: si potrà arrivare fino a 400 euro in un anno oppure fino a 200 se si abita in una città diversa rispetto a quella della sede di lavoro e si usa la bici insieme ad altri mezzi pubblici (treno o bus).

L’iniziativa si è resa possibile grazie alla tecnologia sviluppata da Wecity che, come sottolinea il Ceo Paolo Ferri, da sempre si concentra sul’impatto positivo che è possibile generare sulla società e sulla biosfera attraverso piccoli cambiamenti comportamentali, come quello di scegliere di spostarsi in bicicletta anziché con l’auto privata.

“Arpae, adottando il progetto Bike to work, si è posta l’obiettivo di portare entro la fine del 2021 dal 15 al 20% la percentuale di lavoratori che, per gli spostamenti casa-lavoro, rinunciano all’automobile a favore di un mezzo più sostenibile”, ha spiegato il direttore di Arpae, Giuseppe Bortone. “Al momento le 100 persone che si sono iscritte al progetto hanno già percorso in bicicletta 620 km totali e permesso di risparmiare in tutto 90 kg di CO2”.

Sede di Arpae

L’iniziativa è in linea con gli obiettivi della legge regionale 10/2017, con cui l’Emilia Romagna si è posta il traguardo di raddoppiare la mobilità ciclopedonale che già partiva da una percentuale di spostamenti doppia rispetto a quella nazionale: 10% contro il 5% del dato italiano (dati 2017).