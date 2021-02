Canyon presenta la Torque:ON e aggiorna la gamma delle eMtb

5 Febbraio 2021

Novità in casa Canyon, che il 2 febbraio 2021 ha lanciato ufficialmente la sua prima bici da e-freeride, la Torque:ON: un mezzo che combina le caratteristiche della Torque con la potenza del nuovo sistema EP8 di Shimano.

Con l’occasione è stata aggiornata anche la gamma di tutte le eMtb Canyon presenti in catalogo 2021: la Spectral:ON, la Neuron:ON e la Grand Canyon:ON aggiornano motore e batteria, nel solco dell’innovazione.

Torque:ON, la novità del 2021

La Torque:ON – con sospensioni posteriori da 175 mm e un telaio di alluminio – è una bici che dà il meglio di sé nelle discese tecniche e ripide, risultando docile e precisa nel disegnare le curve nonostante la sua potenza.

Canyon Torque:ON

La Torque:ON è dunque adatta per chi vuole ridiscendere i trail più ripidi e veloci e poi tornare su senza dover utilizzare impianti di risalita o shuttle per raggiungere di nuovo il punto di partenza in cima alla salita.

La Torque:ON 2021 è presente in due modelli: la Torque:ON 8 (4.499 euro) e la Torque:ON 9 (5.799 euro). Entrambe le versioni saranno disponibili all’acquisto con un’opzione “batteria addizionale” per giornate ancora più lunghe sui sentieri.

Spectral:ON, agilità e maneggevolezza

La Spectral:ON è un eMtb all’insegna dell’agilità e maneggevolezza per garantire il massimo divertimento sui sentieri. La sua configurazione mullet (con ruote da 29″ all’anteriore e 27,5″ al posteriore), 150 mm di escursione anteriore e posteriore, triangolo anteriore in carbonio, la rende una bici davvero polivalente per chi si destreggia senza fatica tra lunghe escursioni offroad e discese tecniche.

Spectral:ON Canyon

Sono sei i modelli previsti per il 2021, a partire da 4.599 euro fino alla versione top di gamma CF 9, in vendita a 7.599 euro.

Neuron:ON, affidabile in ogni condizione

La Neuron:ON è una full eMtb che ha 130 mm di sospensione anteriore e posteriore in quasi tutte le taglie, una bici da trail per eccellenza. Un mezzo versatile, veloce ed efficiente, adatto per percorrere tanti chilometri in sella e pedalare verso nuove avventure.

Neuron:ON Canyon

La Neuron:ON è disponibile in cinque modelli, con fasce di prezzo da 3.699 a 4.599 euro.

Grand Canyon:ON, hardtail per tutti

Infine nella gamma delle eMtb 2021 di Canyon c’è la Grand Canyon:ON che riunisce la stessa tecnologia Shimano EP8 per motore e batteria in un pacchetto hardtail semplice e affidabile.

Grand Canyon:ON hardtail

Un mezzo che offre a tutti i ciclisti la libertà di andare oltre. Canyon presenta cinque modelli, con una fascia di prezzo da 2.899 a 3.599 euro.

Per maggiori informazioni tecniche su tutti i modelli eMtb presentati in questo articolo CLICCA sul sito ufficiale Canyon.