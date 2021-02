Londra: sempre più aziende bike friendly, la pandemia spinge l’uso della bici

11 Febbraio 2021

Si tratta di un trend in forte crescita e secondo gli esperti del settore continuerà ad aumentare anche grazie agli effetti della pandemia: stiamo parlando delle sempre più numerose aziende londinesi che stanno diventando bike friendly.

Nuove costruzioni, ristrutturazioni o interventi di adattamento di uffici e stabili commerciali: in tutti questi casi la bicicletta sembra avere un ruolo importante, ridisegnando intere superfici. Per lo più si parla di parcheggi sicuri per le biciclette, ma anche di docce, spogliatoi, armadietti, lavanderie e piccole modifiche che rendono gli ambienti più facili da vivere se ci si reca al lavoro in bicicletta.

Parcheggio bici – PLP Architecture

I grandi immobiliaristi della città sembrano diventati particolarmente sensibili al tema, vuoi per la pandemia che ha messo in crisi il sistema di trasporto pubblico, vuoi per l’innovativo piano urbano della ciclabilità della città di Londra volto a favorire sempre più l’uso della bicicletta.

I nuovi progetti con spazi dedicati alla bicicletta sono sempre di più: a Lansdowne House, nel centro di Londra, si stanno realizzano poco meno di 500 posti bici interrati in un più ampio progetto di riqualificazione urbana.

A 20 Ropemaker ci saranno presto 800 posti bici con anche docce e spogliatoi dedicati ai dipendenti.

Le recenti novità normative introdotte dal governo locale stanno spingendo sempre più la realizzazione di spazi pensati per le biciclette (ad esempio con standard qualitativi più elevati, e come per i parcheggi auto, standard quantitativi in base al numero di persone presenti e alla dimensione dell’immobile) , tuttavia sembra che l’accelerazione del passaggio alla bicicletta sia avvenuta proprio grazie alla pandemia.

Ingresso dedicato alle biciclette – Londra

Londra ormai da anni sta registrando una forte crescita della ciclabilità urbana: le nuove infrastrutture ciclabili, le politiche di moderazione del traffico e le attività di sensibilizzazione e comunicazione stanno spingendo un numero crescente di londinesi a utilizzare la bicicletta.

