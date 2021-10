Grizl AL, la gravel di Canyon in alluminio

21 Ottobre 2021

Nuovo arrivo in casa Canyon, il marchio tedesco di bici con vendita diretta al consumatore attraverso il proprio sito: dal 21 ottobre 2021 è disponibile la Grizl AL, una gravel in alluminio che va a completare la famiglia Grizl. Questa bici presenta le stesse caratteristiche di design della sorella maggiore Grizl CF in carbonio, con un prezzo più accessibile e caratteristiche che la rendono funzionale e versatile.

La bici gravel è un mezzo solido, realizzato per poterci fare praticamente di tutto: la nuova Grizl AL va a completare la gamma gravel in alluminio di Canyon – accanto alla Grail AL – e vanta una vasta serie di caratteristiche uniche che la rendono un modello tuttofare adatto a ogni stagione e a molteplici utilizzi, dalle uscite durante il fine settimana al touring leggero.

Comfort in sella

La Grizl AL può montare pneumatici fino a 50 mm, per aumentare il comfort e trasportare bagagli pesanti in caso di viaggi a pieno carico. Tutte le bici escono dalla produzione con set di ruote off-road e pneumatici tubeless da 45 mm, facili da convertire. Il telaio in alluminio presenta la stessa geometria Gravel Pro delle altre bici della famiglia Grail e Grizl, con un prezzo più accessibile.

Portapacchi per carichi pesanti

La Grizl AL, oltre alla consueta modalità bikepacking per viaggiare leggeri, è adatta anche a trasportare carichi pesanti. La bici presenta un manubrio da corsa e la predisposizione per il portapacchi posteriore: una volta installato è sufficiente riempire le borse di tutto il necessario e pedalare verso la mèta prescelta.





Una vasta gamma di punti di fissaggio extra rendono la Grizl ideale sia per brevi che per lunghe spedizioni di bikepacking: con opzioni per trasportare più idratazione, borse extra, e parafanghi a copertura totale appositamente progettati, la Grizl ha tutti i supporti necessari per qualsiasi tipo di viaggio.





E per avventure più impegnative, ci sono opzioni di extra forcella a sospensione disponibili: i ciclisti possono fare la loro scelta tra la forcella in carbonio Grizl con supporti extra, o il comfort e il controllo aggiunto della sospensione RockShox Rudy gravel.

Grizl AL 7: la versione con forcella ammortizzata RockShox Rudy XPLR con 30 mm di escursione

Infine, per quanto riguarda le dimensioni, la Grizl AL ora copre una range di rider più diversificato che mai, con una taglia aggiuntiva, 3XS.

Prezzi e modelli

La gamma Grizl AL inizia con la Grizl 6 da €1.499, con cambio Shimano GRX 400, ruote in lega DT Swiss Gravel LN, e reggisella SP0057 progettato da Canyon.

L’ammiraglia è la Grizl 7 Suspension da €1,999, con trasmissione e freni Shimano GRX 600 e 810, e una forcella RockShox Rudy XPLR con 30 mm di escursione.

La gamma completa Grizl AL è disponibile sul sito canyon.com.