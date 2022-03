Gridonia, la cicloturistica delle Colline Moreniche | 26/27 marzo 2022 - Bikeitalia.it

16 Marzo 2022

Natura, benessere, voglia di evasione e piacere della scoperta: con un bagaglio di ottime premesse, arriva la prima edizione di Gridonia, manifestazione cicloturistica nelle colline moreniche gardesane. L’iniziativa, che si terrà nelle date del 26 e 27 marzo 2022, è dedicata agli appassionati del ciclismo, piccoli e grandi e con qualsiasi tipo di bici, per ammirare il paesaggio, respirare la storia e gustare i prodotti tipici del territorio a sud del Lago di Garda.

Ma perché una cicloturistica? Gridonia è un evento non competitivo ed è nato dall’idea di un gruppo di professionisti e guide del territorio con lo scopo di promuovere i percorsi che attraversano il paesaggio collinare. Percorsi che con la primavera si arricchiranno ulteriormente grazie all’inaugurazione del Cammino di Fede e Solidarietà, curato dall’Associazione di Comuni Colline Moreniche del Garda che è sostenitore di questa occasione. Da qui il nome di Gridonia, una delle nipoti di San Luigi Gonzaga, tra le figure di riferimento proprio del Cammino di Fede.

Saranno quindi due giorni all’insegna della cultura, dell’enogastronomia, dello sport all’aria aperta. Un vero festival che per sabato 26 marzo propone l’apertura e l’ingresso gratuito o agevolato ai musei e alle ville inserite nel circuito, per gentile concessione degli amministratori dei siti storici e previa iscrizione on-line alla cicloturistica attraverso il sito dedicato.

Domenica 27 marzo invece, tutti in sella a partire dalle ore 9. In calendario quattro proposte di percorsi: uno più lungo di circa 100 km con dislivello di 690 metri; due circuiti dedicati alle famiglie, una variante di 30 km con partenza da Castiglione e una di 25 km con partenza da Ponti sul Mincio; un circuito più dinamico di 40 Km con partenza da Goito e dislivello di circa 300 metri.

Per quanto riguarda le quote di adesione, gli adulti potranno aderire con soli 10 euro, le associazioni sportive avranno un pass con una quota di 8 euro a partecipante, mentre per i minori di 12 anni la manifestazione ha accesso gratuito. Il ricavato andrà reinvestito nelle manifestazioni successive e una quota sarà devoluta in beneficenza.

Per informazioni e iscrizioni: www.gridoniabike.it