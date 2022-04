Scegli il tuo prossimo itinerario in bicicletta a Fa’ la cosa giusta! - Bikeitalia.it

7 Aprile 2022

Dal 29 aprile al 1° maggio 2022 torna a fieramilanocity Fa’ la cosa giusta!, fiera nazionale del consumo critico e degli stili di vita sostenibili – ingresso gratuito con pre-registrazione online.

Fotografia di Simone Frignani, Altopiano del Renon, Rotta a nord-est.

Sarà l’occasione per ascoltare le voci dei protagonisti dei Grandi Cammini, scoprire le loro avvincenti esperienze, fare domande e organizzarsi per intraprendere la propria avventura! Ognuno a seconda del proprio ritmo, delle proprie esigenze e dei tempi a disposizione, per vivere un viaggio unico e irripetibile a contatto con la natura e le bellezze culturali del nostro paese, a piedi o in sella alla bici. Itinerari per viaggiare a passo lento, dentro se stessi o sulle tracce della storia, ma anche pellegrinaggi antichi e moderni, da gustare tappa per tappa.

Vi invitiamo a visitare la sezione Grandi Cammini e Turismo consapevole: un’area espositiva interamente dedicata alla presentazione di proposte turistiche che sono in grado di valorizzare le comunità, i patrimoni territoriali, culturali, naturalistici ed enogastronomici. Saranno presenti le seguenti Regioni: Sicilia, Sardegna, Lazio, Puglia, Umbria, Marche, Valle d’Aosta, Friuli, Lombardia, Abruzzo. E sarà allestito uno spazio dedicato al “Viaggio italiano” in cui scoprire borghi, itinerari e cultura enogastronomica dei nostri territori.

Da nord a sud faremo un viaggio nel nostro bel Paese, qui vogliamo darvi un assaggio di quello che vi aspetta nei giorni di Fa’ la cosa giusta!.

In sella alla bicicletta andiamo da Trento a Trieste – 640 km dalle Alpi orientali al mare, in un percorso inedito di 10 tappe: Rotta a nord-est!

Nello splendore delle terre di confine con lo sguardo alle maestose Dolomiti, toccando l’altopiano del Renon e della Carinzia, l’architettura geometrica di Palmanova e la laguna di Grado, e fermando i pedali a un passo dal mare per ammirare il castello di Miramare a Trieste.

Domenica 1° maggio, alle 12, l’autore della guida Simone Frignani racconterà tutto quello che serve sapere per prepararsi all’avventura: l’attrezzatura da portare con sé, le officine, il fondo stradale, i luoghi dove dormire, e le informazioni sui territori attraversati e tanti suggerimenti per deviazioni “a portata di pedale”.

Valichiamo gli Appennini pedalando lungo le stradine di Marche, Umbria, Lazio e Toscana, 450 km dal promontorio del Conero fino all’Argentario, con la guida rosa di Terre di mezzo “Italia coast to coast in bicicletta”. Ogni giorno uno spettacolo nuovo!

Un itinerario unico e di grande fascino dalla Recanati di Leopardi fino ai vigneti del Sagrantino DOCG, tra città del tufo e borghi medievali, come Assisi e Todi, scoprendo i tesori delle terre etrusche e della Maremma, ma anche le terme libere di Saturnia.

Domenica 1° maggio, alle 12.30, Simone Frignani presenterà tutti i dettagli dell’itinerario, le informazioni tecniche e tanti suggerimenti per deviazioni “a portata di pedale”.

Partiamo all’avventura nell’isola più grande e più ricca di storia del Mediterraneo! “Il Periplo della Sicilia in bicicletta”: tre settimane, oltre 1.200 km, per unire Palermo, Agrigento, Catania e Messina, e abbracciare la Sicilia intera. Nella guida anche 3 proposte di itinerari di soli 7 giorni, ognuno con partenza e arrivo in una delle maggiori città dell’isola.

Sabato 30 aprile, alle 11, incontreremo Giovanni Guarneri, autore della guida, Mario Tulone, biker del team “Soffri ma sogni cycling club” che ha già percorso il Periplo, e Pietro Scaffidi Abbate dell’assessorato Territorio e Ambiente della Regione Siciliana. Modera l’incontro Paolo Pinzuti, direttore editoriale di Bikeitalia.it. Incontro organizzato con la Regione Sicilia.

E quindi vi aspettiamo a Fa’ la cosa giusta! per vivere un’esperienza immersiva nel turismo lento e nel mondo sostenibile. Da venerdì 29 aprile a domenica 1° maggio, dalle ore 9 alle 20, a fieramilanocity. E non dimenticate di pre-registrarvi!