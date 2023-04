21 Aprile 2023

PRO presenta le nuove selle per l’Enduro e la E-MTB.

Occupandoci di biomeccanica del ciclismo, ci siamo resi conto che molti praticanti di enduro o utilizzatori di e-mtb sono convinti che in queste discipline la sella sia meno importante rispetto ad altre, come la bici da corsa, per esempio. La realtà è diversa, perché comunque il tipo di sella e la sua regolazione sono fondamentali anche in queste discipline, nonostante durante la parte discesistica non vi sia appoggio. Perché comunque il sostegno e il supporto di una sella corretta sono fondamentali, anche in queste discipline.

In tale ottica, l’azienda PRO propone due nuove selle specifiche per il segmento Enduro e E-MTB, che offriranno ai ciclisti la possibilità di potenziare le proprie prestazioni in modo confortevole ed altamente efficiente.

Con un aspetto leggero e allo stesso tempo robusto, queste due nuove selle sono la prima introduzione di un nuovo design e di una convenzione di denominazione generale che semplificherà l’identificazione della sella giusta per tutti.

PRO MSN 1.3 Enduro

Sviluppata in collaborazione con i riders della MTB Community di PRO, la sella PRO MSN 1.3 Enduro è una sella di lunghezza ridotta, progettata per facilitare una posizione neutra sulla bici. È caratterizzata da una base rinforzata in carbonio, da binari in acciaio inossidabile e da una resistente imbottitura in PU. La sella PRO MSN 1.3 Enduro è, come suggerisce il nome, ideale per l’enduro e il trail riding più tecnico, proprio in virtù della posizione neutra che incentiva sulla bici e della sua lunghezza ridotta. La posizione neutra, rispetto alle selle PRO per posizioni del corpo più aggressive, in avanti o erette, consente agli appassionati di mountain bike di arrampicarsi comodamente in posizione seduta. Risultato ottenuto bilanciando sapientemente la distribuzione della pressione sulla sella.

La lunghezza ridotta della sella PRO MSN 1.3 Enduro garantisce meno probabilità di agganciare i pantaloncini da trail del ciclista durante la discesa.

Per migliorare ulteriormente la funzionalità e il comfort di utilizzo, la sella PRO MSN 1.3 Enduro vanta una costruzione robusta con una copertura in PU resistente all’abrasione posta sopra l’imbottitura. Un’ampia rientranza anatomica aiuta ulteriormente a ridurre la pressione sulla regione perineale; per evitare che l’acqua ristagni all’interno dell’incavo la sella è dotata di un foro di drenaggio.

PRO MSU 1.3 E-MTB

La sella PRO MSU 1.3 E-MTB è progettata per le moderne bici E-Enduro ed E-Trail a lunga percorrenza. Facilita una posizione eretta in sella, come suggerisce la U, nell’acronimo MSU, ed è stata accuratamente testata dai rider della MTB Community di PRO.

Come la sella PRO MSN 1.3 Enduro, è caratterizzata da una lunghezza ridotta, da una base rinforzata in carbonio, da guide in acciaio inossidabile e da una copertura in PU resistente all’abrasione posta a protezione dell’imbottitura.

Dove differisce, tuttavia, è nella posizione del corpo che incoraggia sulla bici: poiché i ciclisti di e-MTB trascorrono più tempo in una posizione seduta, la sella PRO MSU 1.3 E-MTB è ottimizzata per una posizione eretta del corpo.

Risultato reso possibile non solo dalla forma della sella, ma anche dalla posizione e dalla densità dell’imbottitura all’interno della sella stessa. La sella PRO MSU 1.3 E-MTB presenta anche un ampio incavo anatomico, con un foro di drenaggio per impedire all’acqua di accumularsi nell’incavo.

Tutte le selle PRO sono dotate di una garanzia di rimborso di 30 giorni e, come tutti i prodotti PRO, le nuove selle PRO sono coperte da una garanzia a vita limitata sulla base di una durata prevista di 10 anni.

