La bici va di moda: nuovo evento a Firenze

Quale migliore occasione della partenza del Tour de France per mettere Firenze sotto il segno della bici?

Ed è così che oltre al Congresso Science & Cycling e alla detta partenza, si affaccia nel mondo ciclismo e cicloturismo un nuovo evento. Pitti Immagine, infatti, in collaborazione con Rouleur ha deciso di lanciare alla Stazione Leopolda BECYCLE, dal 26 al 28 giugno 2024.

Raffaello Napoleone, Amministratore Delegato di Pitti Immagine, ha spiegato come Pitti Immagine abbia da tempo ampliato le sue attività oltre la moda, per includere altri settori significativi del lifestyle moderno. “Non potevamo perdere un’occasione irripetibile come il Grand Départ del Tour da Firenze“, ha affermato Napoleone, evidenziando come BECYCLE rappresenti un’opportunità unica per connettere il mondo della moda con quello del ciclismo.

L’evento vede la partecipazione di espositori quali i marchi iconici del settore ciclistico come Colnago, De Rosa, Campagnolo e diverse destinazioni del cicloturismo, come la Toscana, l’Emilia-Romagna, la Valtellina e Gran Canaria.

Come succede da tempo alla Fiera del Cicloturismo, durante BECYCLE c’è spazio per un programma di talk e incontri con gli sportivi come Vincenzo Nibali, Paolo Bettini e Maurizio Fondriest. Questi momenti sono l’occasione per discutere di vari temi, dallo sport ai massimi livelli alla mobilità urbana, dal design di prodotto alla tecnologia, fino ai racconti di viaggi cicloturistici.

Con un biglietto d’ingresso di 10 euro per ciascuna giornata, BECYCLE promette di essere un evento capace di attrarre non solo gli appassionati, ma anche i media e i professionisti del settore, creando un nuovo punto d’incontro nel panorama internazionale del ciclismo.

La mostra di Paul Smith

Per chi ama lo stile e la bicicletta, a BECYCLE c’è anche Sir Paul Smith. Lo stilista britannico è noto per il suo amore per le due ruote, che risale ai suoi sogni giovanili di diventare un ciclista professionista e si estende alle sue collaborazioni di prestigio con team, costruttori e atleti.

La sua passione per il ciclismo si è concretizzata in una straordinaria collezione di biciclette antiche e moderne, maglie d’epoca e memorabilia del grande ciclismo. Paul’s World of Cycling, la mostra di Paul Smith, offrirà ai visitatori di BECYCLE l’opportunità di ammirare il meglio della sua collezione.

Per ulteriori informazioni e per consultare il programma completo dei talk e degli eventi, è possibile visitare il sito ufficiale: becycle.pittimmagine.com.