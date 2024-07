Pedalate in Faccia – Chi se ne frega se a 30 km/h si inquina di più!?

È stato riportato su tv e stampa con grande clamore uno studio del MIT Senseable City Laboratory secondo il quale la città 30 provocherebbe un aumento delle emissioni inquinanti. A giornalisti sempre alla ricerca dello scoop, soprattutto se gradito all’altro MIT (cioè al Ministero Italiano dei Trasporti dell’on. Salvini), non sarà parso vero poter sostenere con disinvolta superficialità che il famosissimo Massachusetts Institute of Technology affossa la Bologna Città 30 e i suoi possibili emulatori.

Un bravo giornalista avrebbe forse interpellato direttamente gli autori per meglio comprendere il senso del lavoro: avrebbe così evitato di essere poi smentito pochi giorni dopo aver alzato il polverone, come è poi puntualmente avvenuto.

Ma se anche la Città 30 aumentasse le emissioni, chi se ne frega: non è questo il punto!

La riduzione di velocità è pensata in primo luogo per evitare morti e feriti, che possono ben valere qualche grammo di CO2 in più in atmosfera.

N.d.C. per approfondire lo studio del MIT equivocato, si faccia riferimento al lavoro di debunking fatto da OPEN.