Lazer Genesis: il casco per bici da corsa più leggero di sempre

Lazer è un’azienda belga con esperienza centennale nella realizzazione di caschi per bici e ha appena presentato il suo casco più leggero di sempre: il Lazer Genesis. Il casco in questione pesa solo 189 grammi ed è disponibile in una versione superleggera e in una più votata al comfort.

Sappiamo benissimo che quando pedaliamo è importante indossare accessori e capi che permettano di muoverci in maniera comoda ma che allo stesso tempo sappiano proteggerci e il casco non fa eccezione in questo. La grande sfida infatti è riuscire a costruire caschi che siano leggeri ma che allo stesso tempo soddisfino le rigorose normative in ambito di sicurezza stradale e protezione dagli impatti con il suolo.

La versione superleggera del sistema brevettato Advanced Rollsys System® di Lazer assicura una facile regolazione a 360 ° mentre la tecnologia Adjustable Head Basket garantisce una vestibilità perfetta e confortevole. Lazer Genesis è caratterizzato da un’ingegnosa canalizzazione della ventilazione che massimizza l’efficienza di raffreddamento durante le uscite più calde. Sono inclusi due set di imbottitura, Race e Comfort, il primo abbatti-grammi il secondo per aumentare il comfort.

Il brevetto Aeroshell, disponibile come opzione di montaggio, conferisce al Lazer Genesis l’aspetto di un casco aerodinamico, tra i piu leggeri della categoria. Durante le uscite più fredde infatti, l’Aeroshell può essere utilizzato come copertura protettitva dagli elementi.

Il nuovo Lazer Genesis rispetta tutti i principali standard di qualità (CE, CPSC e AS) e sarà commercializzato in due versioni, con e senza MIPS.

Il Lazer Genesis ha debuttato durante l’UCI World Championship nello Yorkshire (Regno Unito) e sarà utilizzato con orgoglio da Team di alto livello come Jumbo Visma, Sunweb e Corendon-Circus.

Il prezzo sarà di 219,95€ (Non MIPS) e 239,95€ (MIPS). Sarà disponibile nei negozi da Gennaio 2020