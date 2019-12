I 10 libri da leggere durante le vacanze di Natale

Una lista di libri che ci sono piaciuti molto, 10 titoli per farvi passare (anche) le vacanze di Natale 2019 a pensare alla bicicletta. Buona lettura!

1- Biciterapia di Mila Brollo

In viaggio alla ricerca dell’equilibrio di Mila Brollo, la storia di una passione che diventa una cura per tutti i mali: la bicicletta.

Grazie Mila per aver condiviso il tuo bellissimo viaggio da Gemona del Friuli a Lampedusa in bicicletta con noi.

2- Via Francigena For Dummies, Monica Nanetti

Una guida pratica per vivere la straordinaria esperienza della Via Francigena nel tratto italiano. Ricca di utili consigli per chi vuole intraprendere per la prima volta un cammino di questo tipo, anche senza una particolare preparazione sportiva. Con tanti suggerimenti, informazioni e dettagli pratici per rendere più agevole il percorso a chiunque, dai camminatori ‘di lunga percorrenza’ a quanti desiderano seguire solo qualche tappa.

3- Alfabeto Fausto Coppi di Giovanni Battistuzzi, Gino Cervi, Riccardo Guasco

Dalla A alla Z, cento microstorie, cento piccoli quadri rileggono Fausto Coppi come un’opera cubista, con le 21 lettere dell’alfabeto, racconti tra i racconti, illustrate dal segno inconfondibile di Riccardo Guasco.

4- Ciclabilità Urbana: una breve introduzione di Mikael Colville-Andersen

Quelli che si interessano di ciclabilità urbana e vita nelle città dovrebbero leggere “Copenhagenize – the definitive guide to global bicycle urbanism” ma siamo franchi: ci sono persone là fuori che non l’hanno ancora fatto e non lo faranno mai. Questo libro è per loro: gli scettici, i nimby, i lamentatori, i disinformati. Le biciclette sono parte delle città e questo libro è una guida veloce ed effettiva per capire i come e i perché della bicicletta come mezzo di trasporto.

5- Europa Europa! di Matteo Scarabelli

Il Primo Maggio 2004 l’Unione Europea ha festeggiato l’ingresso di dieci Paesi dell’Europa centrale e orientale, Cipro e Malta. Quello stesso giorno Matteo Scarabelli si è licenziato e ha inforcato la bicicletta, la sua “Poderosa”, cominciando a pedalare lungo una strada che lo porterà a percorrere tutti i nuovi Stati dell’Unione, da Malta all’Estonia. Quattro mesi per un totale di 10.000 chilometri attraverso la nuova Europa: 15 paesi di lingue, culture, tradizioni e religioni diverse che si allineano lungo quella frontiera di pace che va dai Pirenei ai Balcani, dalle Alpi al Mar Baltico. Un’Unione nata senza eroi e senza epica, forte delle sue diversità e somiglianze, che fa dell’integrazione e della tolleranza le sue più grandi scommesse.

6- Rialzati di Adriano Malori, Andrea Schianchi

Un campione in lotta contro il destino. Leggi la nostra recensione completa qui

7- Cicloturismo per tutti di Leonardo Corradini, Veronica Rizzoli

Il cicloturismo è un fenomeno in forte espansione. Sono sempre più numerosi gli italiani che scelgono la bicicletta per fare una vacanza, in Italia o all’estero. Il viaggio in bicicletta si concilia alla perfezione con le esigenze del viaggiatore moderno: è sostenibile, economico ed ecologico. Fa bene al fisico, aiuta a liberare la mente, non inquina e permette di vivere un territorio a 360°. In bicicletta il ritmo è lento, lontano dalla frenesia della quotidianità moderna. Ma come si deve fare per affrontare un viaggio in bici per la prima volta? Qual è il mezzo giusto? Quale equipaggiamento serve? Cosa si deve portare in viaggio? Dove si può andare? In questa guida trovate le risposte alle domande più frequenti che sorgono prima di partire ma trovate anche l’invito a non esitare, a farvi conquistare dall’idea di vivere un’esperienza indimenticabile che non vedrete l’ora di ripetere.

8- La città dei Bambini, Francesco Tonucci

«Il libro è scritto in modo semplice, chiaro, scorrevole, da persona educata e gentile che ama i suoi lettori e li aiuta a capire con ragionamenti corretti, con parole piane del linguaggio comune, con esempi che tutti possono comprendere. È un continuo elogio della fantasia, della creatività, della libertà, dell’intelligenza, della spontaneità, della straordinaria ricchezza di idee e di sentimenti del mondo dei bambini.» Norberto Bobbio

La rivoluzione proposta in questo libro è ripensare alle nostre città a partire dai bambini. Una città adatta ai bambini è garanzia di una vita migliore per tutti.

9- A Ruota Libera di Federico Longo

Le automobili sono ovunque. Sulle strade, sui marciapiedi, sulle corsie preferenziali, sui parcheggi riservati alle due ruote, in divieto di sosta, in doppia fila, in tripla fila, sulle strisce pedonali. Auto fumanti, rabbiose, congestionate. Abbandonare l’auto e salire in sella a una bici può sembrare allora una scelta radicale. Tanto più in una metropoli, dove il pericolo è letteralmente dietro l’angolo, lungo le corsie sbiadite di strade lastricate di buone intenzioni, ma poi squarciate dalle voragini di manti stradali che si arrendono alla prima pioggia invernale. E così un semplice sciopero, un acquazzone improvviso, un qualunque banale evento si trasforma in emergenza. Impensabile uscire in bicicletta, o forse no?

10- Segui le donne di Cecilia Gentile

L’avventura di gruppo di 250 donne da Beirut alla Palestina, in bicicletta, tra check-point, carri armati, campi profughi e luoghi di incantevole e suggestiva bellezza, rivivrà nei racconti della giornalista Cecilia Gentile.

