Stati Uniti, i 10 percorsi in bici più apprezzati dagli utenti di Strava

Cosa rende straordinario e piacevole un itinerario ciclabile che le persone continuano ad affrontare più volte nel corso delle loro uscite? Probabilmente la bellezza del paesaggio che sta attorno a chi pedala e la sicurezza di allenarsi su strade con poco traffico. Queste motivazioni hanno spinto Strava a rendere noti i 10 percorsi più frequentati dai ciclisti americani.

L’elenco realizzato dall’app per ciclismo sportivo ha monitorato i dati raccolti in 10 anni dagli utenti e ha ricostruito così una lista degli itinerari più apprezzati dagli americani. Questi percorsi, condivisi su Strava dai diversi utenti e consigliati dai frequentatori, sono entrati così a far parte di una lista degli itinerari da affrontare almeno una volta nella vita.

Di questi 10 percorsi ne abbiamo selezionati tre, per descriverli nel dettaglio:

Hawk Hill Saddle, 1.09 mi – San Francisco

La Hawk Hill è probabilmente la collina più famosa di San Francisco, nota a tutti per essere il palcoscenico di numerosi film con inquadrature dirette al famoso Golden Gate Bridge, il ponte iconico di colore rosso mattone. Secondo Strava si tratta di una delle strade panoramiche più apprezzate dai ciclisti, grazie al dislivello positivo e a fantastiche viste su San Francisco. Si tratta di un segmento di percorso di quasi due km frequentato da più di 40.000 ciclisti.

Pillars to Double Signs 2.79 mi – Golden, Colorado

La città di Golden, in Colorado è conosciuta per l’abbondanza di percorsi da effettuare in bicicletta, tutti eccezionali e da percorrere almeno una volta. Tra i vari itinerari, questo segmento è uno dei preferiti, e per questo è entrato a far parte della lista di Strava. Questa strada è stata percorsa circa 200.000 volte.

Guarda il percorso qui

Waterside Half, 6.26 mi – Seattle

Il percorso completo sarebbe di 13.5 miglia ma per chi non ha tempo o vuole solo un assaggio è sufficiente percorrerne la metà per godere del tranquillo sali e scendi non troppo faticoso e della brezza che si respira lungo il tragitto. Il percorso si conclude a Clarke Beach State Park, dove molti degli oltre 70.000 ciclisti concludono il loro itinerario con un bagno sulla spiaggia.

Guarda il percorso qui

Tra gli altri percorsi trovate:

River Road FTP Test, 6.68 mi – Fort Lee, New Jersey

Guarda il percorso qui

Emigration Canyon Rd, 3.9 mi – Salt Lake City

Guarda il percorso qui

Mile Post 0 to Bad Bad Dog, 2.55 mi – Tucson, Arizona

Guarda il percorso qui

#24 Sidewinder (Up), 1.34 mi – Boise, Idaho

Paris Mountain, 2.19 mi – Greenville, South Carolina

Phil’s Trail – Ben’s to VooDoo, 3.9 mi – Bend, Oregon

Guarda il percorso qui

W&OD Orbital ATK to Douglass Community Center, 10.09 mi – Sterling, Virginia

Guarda il percorso qui