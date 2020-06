NACTO: una nuova guida per attrezzare le città post Covid-19

4 Giugno 2020

Una nuova guida, breve e molto intuitiva, per trasformare le strade delle nostre città in luoghi migliori, dove potersi muovere in sicurezza, mantenendo il distanziamento fisico ma senza dover incappare nuovamente nel distanziamento sociale.

Il documento, frutto del lavoro di NACTO, l’associazione che riunisce diversi uffici alla mobilità e ai trasporti del Nord America, è consultabile a tutti a questo sito (clicca qui)

Nel report, si elencano una serie di azioni e politiche per far ripartire le città dopo questi mesi di lockdown, puntando però ad avere strade e luoghi pubblici migliori rispetto a prima della pandemia di Covid-19.

Gli autori sottolineano infatti come questo particolare periodo storico sia l’occasione giusta per prendere coraggio e rivoluzionare le strade delle nostre città in modo da aumentarne il livello di qualità della vita realizzando spazi e luoghi a misura di persone, di bambini, di socialità e di una nuova mobilità che non sia esclusivamente quella dell’automobile.

La guida è stata realizzata prendendo spunto dalle azioni che in questi mesi sono state portate avanti in diverse città del mondo, tra realizzazioni di corridoi di mobilità d’emergenza, pedonalizzazioni temporanee e interventi di urbanismo tattico.