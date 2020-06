Amsterdam: un parcheggio bici sott’acqua per la stazione centrale

11 Giugno 2020

Un nuovo, enorme parcheggio biciclette per la stazione centrale di Amsterdam: 4.000 posti bici realizzati sott’acqua per ottimizzare lo spazio a disposizione in città.

Un render di come apparirà il parcheggio una volta completato

Il nuovo parcheggio sarà realizzato nel retro della stazione ferroviaria, porta d’ingresso principale alla città, dove oltre ai treni confluiscono anche traghetti, taxi, bus, metro e tram. L’obiettivo non è solo creare un nodo d’interscambio efficiente ma anche restituire alla città uno spazio per accogliere turisti e pendolari, che non sia solo un luogo di transito ma anche dello stare e per questo sarà un progetto pensato attorno ai bisogni delle persone oltre che della mobilità della città.

Sezione del parcheggio sotterraneo

La nuova infrastruttura è pensata infatti attorno alle esigenze dei pedoni in primis, lavorando sullo spazio pubblico e creando un luogo accogliente, funzionale e solo poi pensando alle necessità di chi si muove in bici, un approccio non scontato per un grande nodo di intermodalità come la stazione centrale di Amsterdam.

Il parcheggio sarà un luogo armonioso, moderno, luminoso seppur sotterraneo e dalle forme pulite, in grado di generare negli utilizzatori un senso di sicurezza e di tranquillità.

L’opera dovrebbe completarsi entro il 2022 seguendo un più ampio piano di restyling della piazza antistante la stazione che diverrà quasi completamente pedonale. La superficie del parcheggio coprirà circa 4.200mq per un numero di stalli bici che si aggira, come già accennato sopra, attorno alle 4.000 unità da sommare al parcheggio multipiano già presente dal lato apposto della stazione, quello rivolto verso il centro città e divenuto famoso in tutto il mondo grazie all’enorme quantità di biciclette depositate.