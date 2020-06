Velo-city Lubiana 2020 slitta al 2022: la comunicazione degli organizzatori

15 Giugno 2020

Sarebbe stato un bel momento d’incontro per discutere dei temi della ciclabilità a tutto tondo, ma nonostante l’impegno degli organizzatori, l’edizione 2020 di Velo-city di Lubiana (prevista inizialmente per giugno e poi posticipata a settembre) dovrà slittare al 2022: ad oggi, infatti, a causa delle misure per il contenimento del Coronavirus tutti gli eventi di massa in Slovenia sono vietati fino al gennaio 2021.

L’immagine con cui Velo-city ha annunciato lo spostamento dell’edizione 2020 al 2022

Lo comunicano gli organizzatori della conferenza ciclistica indicando anche la nuova data dell’evento: Velo-city Lubiana si terrà dal 14 al 17 giugno 2022.

In una nota gli organizzatori fanno il punto della situazione: “Sappiamo che questa è una grande delusione per la comunità ciclistica, soprattutto perché ora è un momento molto importante per consolidare le relazioni e rafforzare la cooperazione all’interno del settore ciclistico e oltre, in modo che insieme possiamo spingere per i cambiamenti che vogliamo vedere nei nostri paesi , città e regioni in tutto il mondo. Non vedevamo l’ora di condividere esperienze, scambiare conoscenze e fare brainstorming insieme poiché il ciclismo è la chiave per società più uguali, sicure e resistenti del futuro”.

Nonostante le difficoltà, la macchina-a-pedali organizzativa dell’evento è in piena attività e ci si sta già organizzando per lavorare all’edizione 2022 in Slovenia, che è soltanto rimandata non cancellata. Nel 2021 invece resta confermata l’edizione di Lisbona, che si terrà dall’1 al 4 giugno e i cui preparativi sono già iniziati (ulteriori informazioni saranno disponibili nelle prossime settimane).

In conclusione, gli organizzatori di Velo-city ringraziano tutte le persone che in questi mesi hanno seguito e sostenuto l’evento: “In questi tempi turbolenti e difficili, apprezziamo davvero il vostro sostegno e impegno e vi assicuriamo che il team di Velo-city è pronto a lavorare sodo per offrire conferenze di successo 2021 Lisbona e 2022 Lubiana”. Insomma, si tratta soltanto di un arrivederci: intanto si continua a pedalare con la stessa determinazione per la buona riuscita dei prossimi eventi.