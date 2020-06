Ciclologistica per il commercio: l’ebook

22 Giugno 2020

Nel corso degli ultimi decenni le esigenze dei clienti degli esercizi commerciali nelle aree urbane sono molto cambiate: un tempo per essere competitivi era sufficiente avere i prodotti disponibili a scaffale, poi si è resa necessaria una crescente differenziazione dell’offerta, poi la competitività sui prezzi e, oggi più che mai, il servizio di consegna a domicilio in breve tempo.

Consegne a domicilio con la Bergamont e-cargoville

E, come se non bastasse la competizione proveniente dalla grande distribuzione organizzata, oggi ci si mettono anche i giganti del web a sfidare i piccoli commercianti locali che, in questo modo, si ritrovano a lottare strenuamente per qualche punto di margine.

Ma è chiaro che quando i concorrenti sono realtà ampiamente strutturate che possono contare su economie di scala inarrivabili per i comuni mortali, la lotta per la sopravvivenza si gioca tutta sul contenimento dei costi e sulla qualità del servizio.

Se su come migliorare il servizio non siamo i più titolati a parlare, ma c’è qualcosa che resta ancora da dire sul contenimento dei costi, in particolare della logistica: l’approccio alla logistica in molti casi viene affrontato in modo ideologico, dando per scontato il bisogno di ricorrere a furgoni e autoveicoli, che in molti casi, vengono utilizzati solamente per movimentare piccole quantità di merce che non abbisognano di tutta quella capacità di carico.

Nell’Europa settentrionale gli operatori della logistica hanno già da tempo adottato intere flotte di cargo bike per la consegna delle merci nell’ultimo miglio riducendo in questo modo notevolmente i costi di acquisto e di gestione della propria flotta, aumentando allo stesso tempo l’efficienza e i tempi di consegna: tutti aspetti di massima importanza in un periodo tanto complesso come quello che stiamo affrontando.

Per approfondire il tema, abbiamo voluto realizzare una piccola guida che potete scaricare cliccando sull’immagine della copertina.

Clicca sull’immagine per scaricare l’ebook

Nel corso di questa breve pubblicazione abbiamo aperto guardando al futuro delle nostre città, un futuro con sempre più restrizioni al traffico e sempre meno spazio per le automobili; poi siamo entrati nella questione economica, per valutare i costi dei diversi sistemi di logistica delle merci e infine ci siamo avventurati nel raccontare le diverse tipologie di cargobike per la distribuzione delle merci e le buone pratiche di chi ne ha ottenuto benefici.

L’ebook è disponibile al download gratuito, grazie al contributo di Bergamont, marchio tedesco di proprietà del gruppo Scott, specializzato nella produzione di biciclette a uso urbano.

Buona lettura e buon lavoro.