Trento: nuovi bici box per le strade della città

21 Luglio 2020

Anche Trento si è accorta di quanto sia fondamentale offrire parcheggi sicuri a chi si muove in bici per le strade della città.

Bici parcheggiate all’aperto, foto via Pixabay

Per questo, il Consiglio Comunale ha approvato una modifica al regolamento edilizio della città che permette l’installazione di parcheggi bici sul modello delle bike box di Parigi.

L’annuncio arriva direttamente dal consigliere comunale di Trento Michele Brugnara, il quale sottolinea come nei prossimi mesi si vedrà l’installazione dei primi modelli lungo alcune arterie cittadine.

I bici box, strutture dalla forme più disparate, si caratterizzano nella garanzia di offrire un riparo sicuro alle biciclette, accessibile solo a chi è in possesso delle credenziali.

I bike box di Parigi

In diverse città europee sono gli stessi residenti a fare richiesta ai comuni di poter posizionare uno o più di questi box sulla strada difronte a casa, un modo per ottimizzare lo spazio di uno stallo auto. La posa avviene spesso in accordo con il vicinato, in modo da condividere la chiave o il pin di accesso alla al box.

I bici box sono davvero utili in quei contesti urbani densamente popolati e in quei quartieri di vecchia data dove non sono stati previsti spazi da destinare al parcheggio delle bici.