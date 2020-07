Garmin conferma l’attacco e comunica il ripristino dei servizi

28 Luglio 2020

Dopo le indiscrezioni degli scorsi giorni, in seguito al blocco dei servizi di Garmin per un attacco informatico di tipo ransomware, è stata l’azienda stessa a confermare attraverso una nota la vicenda: “Garmin International ha comunicato che il proprio sistema informatico è stato vittima di un attacco che è penetrato all’interno di alcuni server. Molti dei servizi online dell’azienda sono stati immediatamente interrotti, tra cui le funzioni del sito web, l’assistenza clienti, le applicazioni rivolte ai clienti e le comunicazioni interaziendali”.

Le conseguenze dell’attacco informatico sono state il blocco della possibilità di caricare e condividere i servizi online di Garmin Connect per 5 giorni e un brusco calo in borsa delle azioni dell’azienda, quotata al Nasdaq (GRMN). La nota prosegue rassicurando i clienti: “I tecnici Garmin, valutata la natura dell’attacco, hanno subito intrapreso le procedure di risanamento dei propri sistemi informatici. Al momento, il gruppo di lavoro non ha rilevato elementi per poter affermare che i dati degli utenti, incluse le informazioni sui pagamenti di Garmin Pay™, siano stati consultati, persi o rubati. Inoltre, si precisa che la funzionalità dei prodotti Garmin non è stata compromessa, fatta eccezione della possibilità di caricare e condividere i normali servizi online su Garmin Connect”.

Non è stata rilasciata alcuna dichiarazione in merito alla richiesta di riscatto – era circolata la notizia di 10 milioni di dollari – né tantomeno al suo pagamento. La nota diramata oggi, martedì 28 luglio, da Garmin International comunica che: “I server sono in fase di ripristino e l’azienda conta di tornare al normale funzionamento nei prossimi giorni: da una prima analisi i tecnici al lavoro non si aspettano alcun impatto negativo sulle consuete operazioni online. Tuttavia, si potranno verificare alcuni ritardi nelle risposte agli utenti dovuti alla riattivazione delle normali funzioni; l’obiettivo è quello di gestire nel minor tempo possibile eventuali richieste giunte nelle ultime ore”.

In conclusione, Garmin si rivolge direttamente ai propri utenti, scusandosi “del disagio arrecato agli utenti durante il blackout dei propri server” e conferma che “sta lavorando a pieno regime per ristabilire la normale funzionalità, ringraziando in particolare modo i milioni di appassionati per la pazienza dimostrata in queste ore”.