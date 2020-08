Grand Tour Lombardia: dalle Alpi ai laghi, 1.200 km in bici in autonomia

10 Agosto 2020

Il Grand Tour Lombardia avrà luogo in una forma un po’ diversa dal solito: un percorso che si snoda tra strade secondarie e di campagna per un totale di 1200 chilometri con ben 16.000 metri di dislivello.

L’itinerario tocca tutte le 12 province lombarde, passando per luoghi più o meno conosciuti al mondo del ciclismo e del cicloturismo. L’evento è a tutti gli effetti una pedalata non competitiva, su lunga distanza, da percorrere in autonomia e nel pieno rispetto del codice della strada e delle normative per evitare la diffusione del Coronavirus.

Grand Tour Lombardia

Lo spirito dell’iniziativa è semplice: it’s a ride, not a race!

Le modalità per affrontare l’intero percorso sono due:

Una Epic Ride , da completare in 4 giorni e 4 ore

, da completare in 4 giorni e 4 ore Oppure in modalità Cycletouring, da vivere in 8-12 tappe con meno salita e distanze giornaliere comprese tra i 60 e i 140km. Resta comunque la possibilità di modulare l’intero percorso secondo le proprie esigenze, basta seguire quanto descritto sul sito e nella app.

L’iniziativa è curata da Turbolento e la partecipazione prevede l’utilizzo dei seguenti supporti predisposti dall’organizzazione: