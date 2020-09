Scuole, l’84% dei genitori francesi pronto a lasciare a casa l’auto

23 Settembre 2020

Lo scrive il quotidiano francese La Depeche riportando i risultati di un’indagine effettuata per conto di Unicef Francia: l’84% dei genitori francesi si dice pronto a lasciare l’auto in garage per accompagnare i figli a scuola a piedi o in bicicletta.

Quella di Unicef è un’indagine che nasce dall’esigenza di ridurre traffico e inquinamento attorno alle scuole, col vantaggio di avere genitori e figli più attivi a livello motorio. Anche per questo i dati degli intervistati dimostrano che il tema ambientale è il più sentito con un 53% dei genitori che dichiara di voler inquinare meno, il 40% di voler passare un momento particolare con i figli e il 28% di voler aumentare l’attività fisica per ridurre la sedentarietà.

Il 70% dei genitori che hanno partecipato al sondaggio dichiarano inoltre di utilizzare l’auto nei tragitti casa-scuola troppo spesso rispetto a quanto potrebbero farne a meno e di ricorrere troppo poco a forme di mobilità più sostenibili.

Secondo un recente rapporto dell’Agenzia europea dell’ambiente pubblicato questa settimana, l’inquinamento atmosferico causa un decesso su otto in Europa. Data l’urgenza della situazione, l’Unicef ​​ha esortato i sindaci delle 12 maggiori città francesi a mettere in atto rapidamente misure per proteggere i bambini, in particolare per chiudere al traffico delle auto le strade di fronte alle scuole, soprattutto durante gli orari di ingresso e uscita. Una soluzione già applicata in diversi paesi europei e approvata dall’87% dei genitori intervistati nel sondaggio.