Genova, bike box per parcheggiare (e caricare) la bici in sicurezza

16 Ottobre 2020

Sono più di 20 i bicibox comparsi qualche giorno fa a Genova, lungo la metro di Principe, in Via Pinelli, in Corso Podestà e in piazza Brignole.

Una vera novità per la città tanto che subito sono stati testati e promossi dalla FIAB locale.

I box metallici consentono di parcheggiare la bicicletta al sicuro, al riparo dalle intemperie e nel caso si tratti di un’ebike, anche di ricaricarla grazie alle prese disponibili all’interno. I box sono stati installati grazie al progetto Elviten promosso da Duferco Energia.

Utilizzarli è semplicissimo, si scarica l’app dedicata e si sbloccano in pochi passaggi. È presente inoltre un’opzione per riservare un box per 15 minuti, così da essere certi di trovare un posto libero.

Al momento il loro utilizzo è gratuito, fino al 31 dicembre 2020. Nelle prossime settimane saranno rese note le tariffe per poter usufruire del servizio da gennaio 2021.