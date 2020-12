Parcheggi bici a Trento: 11 ciclobox operativi dalla primavera

22 Dicembre 2020

Nuovi parcheggi bici a Trento. Sono entrati a bilancio 2020 e verranno installati entro la prossima primavera: stiamo parlando degli 11 ciclobox che verranno realizzati nella città di Trento.

Già nei mesi scorsi vi avevamo accennato dell’arrivo di queste nuove strutture dedicate al ricovero delle biciclette, oggi però abbiamo maggiori informazioni e soprattutto un’idea di come saranno una volta installati per le strade della città.

Render di come verranno realizzati i ciclobox di Trento

La dislocazione dei ciclobox sul territorio comunale avverrà considerando alcuni punti ritenuti strategici e individuati in via sperimentale, prevalentemente si tratta di aree dove sono presenti parcheggi scambiatori e percorsi ciclabili.

Nel caso in cui il posizionamento di un ciclobox non dovesse dare i risultati sperati sarà molto semplice spostarlo in un’altra area della città, grazie al fatto di essere interamente smontabile e riassemblabile. Si tratta inoltre di soluzioni modulari e realizzate in carpenteria metallica, componibili ed assemblabili in diverse configurazioni, per poter rispondere a esigenze dimensionali e localizzative eterogenee.

Il modulo base di ciclobox

Il numero totale di ciclobox che saranno realizzati è pari a 11 per un totale di circa 160 stalli per biciclette (un numero un po’ esiguo forse per via della scelta di non utilizzare rastrelliere a due piani, ndr), avranno accesso regolamentato e gestito previa iscrizione al servizio. Le localizzazioni previste a oggi sono 7:



• parcheggio Monte Baldo n. 3 ciclobox, 48 stalli biciclette

• piazzale Sanseverino n.1 ciclobox, 12 stalli biciclette

• parcheggio via Canestrini n. 2 ciclobox, 26 stalli biciclette

• cavalcavia San Lorenzo n.1 ciclobox, 16 stalli biciclette

• Piedicastello (tra via Papiria, via Verruca e via Brescia) n.2 ciclobox, 26 stalli biciclette

• parcheggio fermata ferroviaria Ospedale Santa Chiara n.1 ciclobox, 16 stalli bici

• via Untervegher n.1 ciclobox, 16 stalli bici

Dove verranno collocati almeno inizialmente

Il posizionamento di questi ciclobox è un modo per favorire l’uso della bicicletta, promuovendo la mobilità sostenibile e garantendo un ricovero coperto e sicuro alle biciclette.