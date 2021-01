Arriva Pirelli CYCL-e around per le aziende, la micromobilità per i dipendenti

27 Gennaio 2021

Il ritorno alla vita di ufficio dovrà avvenire in modo graduale, sano, attivo e cercando di evitare assembramenti, anche nel tragitto casa-lavoro: partendo da questo logico assunto è maturata la decisione del produttore di pneumatici di proporsi come operatore di mobilità per le aziende.

Le nuove e-bike targate Pirelli

Dopo un esordio come servizio a noleggio per gli hotel e per il cicloturismo, Pirelli CYCL-e around apre quindi al mondo delle imprese con un servizio di noleggio biciclette per i dipendenti e collaboratori comprensivo di assicurazione, kit sicurezza e piattaforma per le prenotazioni.

All’interno della sede milanese di Pirelli, nel nuovo edificio “Cinturato”, è attivo da fine Gennaio il primo “CYCL-e around corner”, un punto attrezzato in cui i dipendenti possono prelevare le e-bike a disposizione per effettuare il tragitto casa-lavoro in bicicletta, in modo attivo e sostenibile, evitando gli assembramenti sui mezzi pubblici e lo stress causato dal traffico.

Il CYCL-e around corner di casa Pirelli

Il corner si trova al piano interrato dell’edificio, a pochi metri dagli spogliatoi con doccia e armadietti, e comprende:

una rastrelliera di alta gamma dotata di dispositivi antifurto,

dotata di dispositivi antifurto, prese elettriche per la ricarica delle e-bike,

per la ricarica delle e-bike, uno smart locker per la gestione delle prenotazioni e il prelievo del kit di viaggio,

per la gestione delle prenotazioni e il prelievo del kit di viaggio, una pompa per il gonfiaggio degli pneumatici,

per il gonfiaggio degli pneumatici, un totem per la sanificazione delle biciclette.

La piattaforma web per le prenotazioni

Le biciclette possono essere prenotate dai dipendenti attraverso una web app che nel funzionamento ricorda molto le piattaforme di noleggio auto e che contiene formule differenti di noleggio sulla base dell’esigenza: breve termine, fine settimana, commuting settimanale.

Il servizio si rivolge in particolare ai mobility manager delle aziende, ai responsabili delle risorse umane e a quei lavoratori dipendenti che vogliono segnalarlo ai propri vertici aziendali.

Il locker contenente il kit di viaggio

Il boost è dato dal beneficio: dipendenti più attivi e in salute sono sinonimo di maggior produttività e la possibilità di evitare il traffico a bordo di un’ebike permette di ridurre lo stress da città, garantendo puntualità e una buona dose di endorfine da spendere durante la giornata.

Accenture e NTT Data saranno le prime aziende ad adottare il servizio presso le rispettive sedi di Milano. Pirelli CYCL-e around ha lanciato il mese scorso anche un progetto per il primo servizio di micromobilità scolastica con l’Istituto Alessandro Volta di Pescara, dove la Future Class – a cui partecipano 28 studenti di vari indirizzi – si è dotata delle e-bike Pirelli per l’anno scolastico in corso.

Per avere maggiori informazioni: cyclearound.pirelli.com

