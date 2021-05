Londra: il sindaco pro-bicicletta Sadiq Khan rieletto per il secondo mandato

12 Maggio 2021

Sadiq Khan è stato eletto nuovamente sindaco di Londra: una vittoria annunciata ma non scontata, tanto è vero che il risultato definitivo è arrivato solo grazie ai voti delle “preferenze secondarie”, previste da una particolare forma di legge elettorale che ha messo non poco in difficoltà i londinesi.

Sadiq Khan, divenuto famoso per essere stato il primo sindaco musulmano di una città cosmopolita come Londra, si è riconfermato alla guida di una delle metropoli che più hanno fatto negli ultimi anni per promuovere l’uso della bicicletta come mezzo di trasporto quotidiano.

La rivoluzione ciclabile di Londra è iniziata anni fa grazie alle politiche dell’ex sindaco conservatore Boris Johnson, oggi primo ministro, il quale ha dato il via a una serie di iniziative per ridisegnare le strade della città. Il laburista Khan, pur appartenendo a un partito diverso, nel corso del suo primo mandato ha portato avanti diverse strategie per accelerare ulteriormente il passaggio a nuove forme di mobilità, rivelandosi un vero paladino della ciclabilità e della lotta all’inquinamento atmosferico.

La vittoria di Sadiq Khan rappresenta sicuramente una bella notizia per la ciclabilità londinese e in generale per la transizione verde della capitale britannica, non a caso il sindaco ha ricevuto il supporto dei Verdi, puntando a raggiungere il target di emissioni zero entro il 2030.

La campagna elettorale del resto si è incentrata molto sui temi della mobilità, dell’ambiente e della salute, tanto che il The Guardian ha realizzato un vero e proprio confronto su quale fosse il miglior candidato sindaco per lo sviluppo della ciclabilità, dove Khan ha detto: “Sono determinato a uscire da questa pandemia, ma non per sostituire una crisi sanitaria con un’altra. Dobbiamo far scendere i londinesi dalle loro auto e farli andare in bicicletta, sarà una parte importante del prossimo mandato”.

Noi di Bikeitalia continueremo a tenervi aggiornati sulle scelte in materia di mobilità di Londra, anche se nei prossimi mesi importanti città metropolitane come Roma, Napoli, Torino e Milano andranno al voto: quale spazio verrà dato alla ciclabilità nei programmi di chi si candida a governare ?